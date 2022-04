Da Redação

Festa da Divina Misericórdia acontece neste domingo (24)

A Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana, celebra neste segundo domingo de Páscoa (24), a festa da Divina Misericórdia. O grupo de oração Sagrada Família preparou um encontro de fé e oração, com uma programação especial.

A festa começará às 14 horas e será marcada por cânticos; louvores; exposição; mensagens de Jesus à Santa Faustina; oração diante do Santíssimo Sacramento; oração por cura, libertação e pedidos de graças. Além da bênção do Santíssimo. O encontro será encerrado com a santa missa às 17 horas.

Para os católicos, a data remete ao perdão de Deus para com o povo. A devoção à Divina Misericórdia começou com as revelações de Jesus à Santa Faustina Kowalska, religiosa polonesa, que viveu entre 1905 e 1938. Os elementos da devoção estão registrados em seu “Diário”, escrito a pedido de Jesus.

