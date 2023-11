Festa com truco vira caso de polícia após gritaria e perturbação

Siga o TNOnline no Google News

O que era para ser uma momento de diversão acabou se tornando caso de polícia na noite desta sexta-feira (3), em Apucarana. Acontece que um grupo de pessoas organizou uma confraternização no Jardim das Flores e aproveitou a oportunidade para jogar truco. Um dos vizinhos chamou a Polícia Militar (PM), pois eles estariam gritando muito durante o jogo de cartas.

A ocorrência de perturbação do sossego alheio foi registrada por volta das 22h46. O vizinho relatou aos policiais militares que já teria pedido aos que comemoravam para que cessassem os gritos. Como o pedido não foi atendido, o morador da Rua Colonial resolveu chamar a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a equipe chegou no local, foi possível ouvir os gritos vindos de um barracão localizado nos fundos de um condomínio de empresas. Os PMs solicitaram a presença de um responsável e informaram sobre a situação. Foi orientado que o grupo parasse com a perturbação, o que foi acatado pelos presentes.

Todas as medidas necessárias foram tomadas pela Polícia Militar de Apucarana.

