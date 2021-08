Da Redação

Ferra Mula volta a funcionar todas as quartas

Para a alegria dos apreciadores, a tradicional costela assada do Ferra Mula volta ser comercializada todas as quartas-feiras em Apucarana. No entanto, por conta da pandemia do coronavírus, a retirada da carne continua seguindo o estilo drive-thru.

"Por enquanto é apenas para retirada. Estamos no aguardo do fim da pandemia para voltar ao normal. Se Deus quiser vai ser logo", explica Fernando Garcia, um dos organizadores do Ferra Mula.

As reservas podem ser realizadas no dia da costelada, a partir das 8 horas, pelo telefone (43) 3422-1521. A quantidade é limitada e o assado pode ser retirado a partir das 17 horas. Toda a renda arrecadada com a venda da costela é revertida para entidades sociais de Apucarana.

