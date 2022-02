Da Redação

Ferra Mula retoma as atividades nesta quarta-feira (16)

Para a alegria dos apreciadores, a tradicional costela assada do Ferra Mula volta a ser comercializada a partir desta quarta-feira (16), às 17h30, em Apucarana.

Por conta do aumento de casos de Covid-19 e Influenza, a equipe da instituição comunicou o adiamento do retorno das atividades que seria no dia 12 de janeiro. Porém, retoma nesta semana com o atendimento.

As reservas podem ser realizadas no dia da costelada, a partir das 8 horas, pelo telefone (43) 3422-1521. A quantidade é limitada e o assado pode ser retirado a partir das 17 horas. Toda a renda arrecadada com a venda da costela é revertida para entidades sociais de Apucarana.