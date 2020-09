Ferra Mula realiza costelada beneficente no final de agosto - TNOnline

Continua após publicidade

O Ferra Mula, de Apucarana, realiza no dia 30 de agosto uma costelada beneficente em prol da Casa do Aguardo Hideo Okuyama, de Arapongas, e Lar São Vicente de Paulo, de Califórnia. A entrega da costela será no estilo drive thru, das 11 às 13 horas.