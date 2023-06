Fernando Garcia assume coordenação regional da Cohapar

Depois de deixar o comando da 15ª Circunscrição de Trânsito (Ciretran) de Apucarana em maio, Fernando Garcia Algarte assumiu o cargo de coordenador regional da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

Ele começou a trabalhar na semana passada. Fernando Garcia atuará para atender as demandas da Cohapar junto aos prefeitos da região. Elisângela Araújo continua na chefia do escritório em Apucarana.

A companhia atende 27 municípios da região: Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

Fernando Garcia ocupou o cargo de chefe da 15ª Ciretran por 12 anos após três passagens pelo órgão de trânsito em três oportunidades. “É uma nova experiência, um novo desafio. Estou me inteirando do funcionamento da Cohapar para iniciar o trabalho na região, mas tenho bom relacionamento com prefeitos, vereadores e lideranças dos municípios. Estou otimista", disse ao TNONline.

Nesta quinta-feira (15), ele representou a Cohapar no "Justiça no Bairro", que está sendo desenvolvido no Ginásio Lagoão, de Apucarana.

