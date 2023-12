Feriados municipais de Apucarana também serão sem folga prolongada

Siga o TNOnline no Google News

Se o ano de 2023 foi marcado por diversos feriados prolongados, 2024 será bem diferente. No próximo ano, somente três feriados nacionais serão passíveis de emenda. Mesmo com a transformação do Dia da Consciência Negra em um feriado nacional , em 20 de novembro, - que ainda precisa passar pela sanção presidencial - não é provável que o número de períodos prolongados aumente, pois esse feriado ocorrerá em uma quarta-feira.

E o motivo é simples: 2024 é um ano bissexto, isto é, terá 366 dias (um dia a mais em fevereiro), em vez dos 365 normais. O último ano bissexto que vivemos foi 2020. Depois de 2024, o próximo será 2028.

Em Apucarana, não haverá também folga prolongada nos feriados municipais. Os dois vão cair em domingos. Veja abaixo

Feriados municipais de Apucarana:

28 de janeiro: Aniversário de Apucarana (domingo)

11 de fevereiro: Padroeira de Apucarana (domingo)

Feriados nacionais:

· 1° de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

· 29 de março: Sexta-Feira Santa/Paixão de Cristo (sexta-feira);

· 21 de abril: Tiradentes (domingo);

· 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

· 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

· 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

· 2 de novembro: Finados (sábado);

· 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

· 25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos:

· 12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

· 13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

· 14 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

· 30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

· 28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

