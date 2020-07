Feriado deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (11) ainda se espera uma maior concentração de nuvens a partir da divisa do Paraná com Santa Catarina. Chuvas isoladas são esperadas nestas áreas e podem atuar em porções até o leste paranaense. Os ventos apresentam comportamento moderado em pontos do Estado e um pouco mais fortes ao sul e leste em alguns momentos. Ao norte do Paraná as temperaturas se aproximam dos 30 ºC no período da tarde, informou o Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura deve chegar aos 28ºC durante a tarde.

Sexta-feira (12)

Nesta sexta-feira as áreas mais instáveis se afastam do Paraná e o tempo volta a apresentar maior estabilidade no Estado. Com ventos mais do quadrante norte, volta a esquentar um pouco também no período da tarde e principalmente sobre áreas ao norte, perto de São Paulo. O sol deve ficar presente na maioria das regiões.