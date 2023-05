Feriado de tempo estável em Apucarana e região; confira a previsão

Da Redação

Ao amanhecer, Apucarana registrou 14ºC

Ao amanhecer nesta segunda-feira (1/5), Apucarana registrou 14ºC. A temperatura deve subir e chegar aos 25º C durante a tarde, informou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Nesta segunda, conforme o Simepar, o tempo segue estável em todas as regiões paranaenses. O sol predomina desde as primeiras horas do dia, deixando o tempo abafado no período da tarde, principalmente entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste. Nas demais regiões, as temperaturas ficam agradáveis. Uma nova frente fria avança pelo Sul do País no decorrer do dia.

Condições do Tempo 48h

Na terça-feira, com o avanço de uma frente fria, as condições do tempo começam a mudar principalmente entre as regiões oeste, sudoeste, noroeste e sul do Paraná. Nestes setores, pancadas de chuvas podem ocorrem ainda pela manhã. Já nas demais regiões do estado, a instabilidade aumenta a partir da tarde.

