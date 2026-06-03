Feriadão de Corpus Christi terá pontos extras de vacinação contra a gripe em Apucarana

A população de Apucarana terá pontos extras de vacinação contra a gripe durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Entre quinta-feira (4) e sábado (6), a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) aplicará as doses das 14 às 17 horas no Parque Jaboti, no Parque Temático da Rua Rio dos Patos e na Praça 28 de Janeiro. O objetivo da ação é ampliar o acesso à imunização contra a influenza enquanto os serviços essenciais de saúde também mantêm o funcionamento na cidade.

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Poderão receber a vacina crianças de 6 meses a adolescentes de 17 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, integrantes das forças de segurança, caminhoneiros e pessoas com comorbidades ou doenças crônicas.



Durante o feriado e o ponto facultativo, os serviços essenciais de saúde funcionarão normalmente. O Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Farmácia 24 Horas manterão atendimento ininterrupto à população.

Além disso, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Romeu Milani, localizada na região central da cidade, permanecerá aberta de quinta-feira a domingo, das 8 às 17 horas, oferecendo suporte para demandas de atenção básica.

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As repartições públicas municipais da administração direta e indireta estarão fechadas na quinta-feira (4/6) e na sexta-feira (5/6), retomando o atendimento normal na segunda-feira (8/6). Na Educação, as Escolas Municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) seguirão o calendário escolar, com retorno das aulas na mesma data.

Os demais serviços essenciais, como segurança patrimonial e limpeza pública, serão mantidos normalmente durante todo o período.