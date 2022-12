Feliz 2023! novas 365 oportunidades; assista

Da Redação

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acredita que 2023 será um ano bom para todas as famílias que vivem na cidade

Falta pouco. 2023 está quase chegando, serão 365 novas oportunidades, tudo novo. O que podemos esperar em 2023? Pessoas que estavam no centro de Apucarana contaram que desejam um ano com muitas realizações e que estão com esperança de dias melhores. Veja o vídeo abaixo.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acredita que 2023 será um ano bom para todas as famílias que vivem na cidade. "Com certeza 2023 será um ano bom para as famílias de Apucarana, com oportunidades e conquistas. Nós da prefeitura gostamos de usar três palavras: Fé, esperança e trabalho. Fé que Deus nos ama. Esperança, que nos leva para frente. Trabalho, para concretizar coisas boas. Com isso 2023 vai ser muito bom. Feliz 2023 Apucarana", disse.

O vice-prefeito da cidade, Paulo Vital deseja um 2023 repleto de prosperidade. "A todos os apucaranenses, muita saúde, paz, prosperidade e que todos nossos projetos aconteçam. Que Deus continue abençoando nossas vidas", comenta.

Carlos Gil, prefeito de Ivaiporã, destacou que 2022 foi um ano com grandes vitórias para a cidade, com a realização de muitas obras e disse que em 2023 o município deve continuar crescendo. "Muitas conquistas em 2022, como a duplicação da rodovia, parque de exposição, centro de saúde. Ivaiporã vive realizações e nossas expectativas para 2023 são novas conquistas, vamos construir uma cidade cada vez melhor para todos. Que 2023 seja um tempo de fé", detalha.

Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas desejou um 2023 fantástico para todos. "Meus irmãos, meu amigos, feliz ano novo, que Jesus abençoe cada um de vocês", disse.

O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, informou que em 2023 vai continuar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade. "Vamos continuar trabalhando em 2023, cuidando das vidas das pessoas. Desejo um 2023 com muito amor, realizações, paz e que Deus continue nos abençoando".

Emerson Toledo, prefeito de Cambira, acredita que 2023 será um ano de muito crescimento na cidade. "Cambira vai crescer ainda mais ano que vem. Vamos trabalhar muito para isso. Um forte abraço para a população do Vale do Ivaí, especialmente para Cambira".

O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) Tenente Coronel Facio, também desejou um seguro feliz ano novo. "Nós do 10º Batalhão queremos desejar a todos um feliz ano novo, repleto de saúde e paz. Quero fazer um pedido, que cada um cuide na segurança junto com a PM, pedimos sua ajuda. A todos de Apucarana, do Vale do Ivaí, um feliz 2023", destaca.

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal Beto Preto ressaltou que em 2022 Apucarana mudou uma página importante da história da cidade, disse que em 2023 tem a missão de trabalhar na união da política. "Que todos possam se sentir representados por mim. Mudamos uma página importante da história de Apucarana. Que 2023 possa ser um ano de lutas positivas para todos nós. Muitos projetos para buscar. Que a virada de ano traga mais alegria para todos nós. São três anos sem confraternizações, agora, com a vacinação, podemos ter reuniões familiares, a vacinação foi fundamental para isso. Que em 2023 sejamos vencedores, na saúde, amizade e principalmente vencer em unir as pessoas. Minha maior missão é trabalhar na união política para que a cidade continue ganhado", finaliza.





