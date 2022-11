Feirão do emprego oferta mais de 150 vagas em Apucarana; confira

Da Redação

Feirão do emprego será nesta quinta (17) no Senac Apucarana

Mais de 150 vagas de trabalho serão ofertadas no 'Feirão do Emprego' que acontece nesta quinta-feira (17), em Apucarana, norte do Paraná. Ação integra a Semana de Preparação para o Natal promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com a Agência do Trabalhador. O feirão começa às 9 horas e segue até as 17 horas, na Rua Gastão Vidigal, 185 (Senac), com foco nas vagas temporárias e efetivas do comércio da cidade.

O prefeito Júnior da Femac frisa que após sofrer ao longo dos últimos dois anos devido as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o setor do comércio vivencia novamente expectativas positivas.

“Além das festividades tradicionais e trocas de presentes típicas do final de ano, neste mês de dezembro acontece a Copa do Mundo de Futebol, que certamente irá colaborar para um incremento ainda maior das vendas, demandando aos nossos empreendedores a contratação de mais colaboradores”, projeta o prefeito, enaltecendo a importância do evento realizado em parceria com o Senac e Sivana.

Segundo levantamento realizado pela Agência do Trabalhador junto às empresas que precisam ampliar o número de funcionários, neste ano o comércio de Apucarana deve contratar aproximadamente 500 trabalhadores temporários.

“Sempre é bom destacar que vagas temporárias são uma boa oportunidade para profissionais que buscam a recolocação no mercado de trabalho, pois ao fim do contrato provisório podem ser efetivados na função”, assinala Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.



De acordo com Leiroz, a prefeitura dará continuidade ao mutirão de emprego durante todo o mês na unidade da Agência do Trabalhador, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, número 705.

Conforme Leiroz, 70 vagas ofertadas não exigem experiência profissional. As oportunidades são para cargos como assistente de vendas, operador de caixa e zelador.

Paralelo ao feirão de vagas de trabalho, o Senac Apucarana irá ofertar ainda workshop gratuito sobre elaboração de currículos em dois horários, às 10 horas e às 15 horas, além de oficinas para aumentar as vendas no final de ano.



Confira as oportunidades:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIA/QUANTIDADE

ASSISTENTE DE VENDAS 2

ATENDENTE BALCONISTA 17

ATENDENTE DE PADARIA 2

AUXILIAR DE ESTOQUE 3

CONSULTOR DE VENDAS 3

ESTOQUISTA 1

OPERADOR (A) DE CAIXA 5

PROMOTOR DE VENDAS 5

VENDEDOR (A) EXTERNO 2

VENDEDOR (A) INTERNO 27

ZELADOR (A) 3

VAGAS GERAIS/Quantidade

ANALISTA DE E-COMMERCE 1

ASSISTENTE DE VENDAS 1

ATENDENTE BALCONISTA 9

ATENDENTE BARISTA 1

ATENDENTE DE FARMÁCIA 4

AUXILIAR DE FATURAMENTO 3

AUXILIAR DE LIMPEZA 1

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2

CONSULTOR DE VENDAS 1

DESIGN GRÁFICO 1

EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 1

FATURISTA 1

INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO 1

OPERADOR (A) DE CAIXA 14

PROMOTOR DE VENDAS 5

SUPERVISOR COMERCIAL 1

SUPERVISOR DE VENDAS 1

TÉCNICO EM ELETRÔNICA 2

TELEMARKETING ATIVO 3

VENDEDOR INTERNO 29

ZELADOR (A) 2

