Feirão do Emprego gera grande expectativa em Apucarana

O gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiros, disse que a expectativa pelo feirão do emprego, marcado para esta sexta-feira (30) e sábado em Apucarana, é muito positiva.

Segundo ele, a parceria do município com sindicatos, instituições, como Universidades e entidades deve aumentar a possibilidade do preenchimento de mais de 500 vagas de trabalho, em várias áreas de atuação no mercado produtivo e de serviços na cidade.

O evento será realizado no Espaço das Feiras das 08h às 18h na sexta-feira e no sábado, das 13h às 18h.

