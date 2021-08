Feirão do Emprego atendeu 520 trabalhadores no 1º dia

Da Redação

O 1º Feirão do Emprego e do Estágio, aberto na sexta-feira (30) no espaço das Feiras e que teve sequência na tarde de sábado (31), encaminhou 520 trabalhadores para entrevistas no comércio e indústria de Apucarana. O prefeito Junior da Femac acompanhou o movimento na parte da manhã, ao lado da Acia, Wanderlei Faganello; da presidente do Sivana, Aída Assunção; do presidente do Samisca, Sérgio Biazze; e da presidente do Sivale, Elisabete Ardigo. Ele se manifestou satisfeito com a participação de um grande número de pessoas em busca de colocações no mercado de trabalho.

O evento ofertou quinhentas vagas de empregos no comércio e na indústria, e mais trezentas vagas para estudantes como estagiários. “Mesmo com frio intenso, desde o início da manhã um grande número de trabalhadores compareceu ao Espaço das Feiras para buscar sua reinserção no mercado. Estamos atuando para atender a demanda dos empresários, que têm vagas disponíveis e precisam de novos funcionários”, comentou o prefeito Junior da Femac. Ele lembrou ainda que o município vem comprando regularmente muitos cursos profissionalizantes em áreas que atendem a demanda indicada pelos próprios empresários. “Também estamos alavancando a empregabilidade dos trabalhadores”, destacou.

A empresária e presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e do Vale do Ivaí (Sivale), Elisabete Ardigo, acompanhou ontem o Feirão do Emprego e aprovou a iniciativa da Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego e da Agência do Trabalhador. “Estimamos que só a indústria de confecções tem hoje umas 250 vagas em aberto e precisamos preenchê-las. E acreditamos que esse mutirão de empregos pode intermediar os interesses dos trabalhadores e dos empresários”, avaliou a empresária.

O gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, lembrou que de janeiro a junho Apucarana registrou duas mil carteiras de trabalho assinadas. “Apucarana está liderando a geração de empregos na região e também compõe o ranking dos dez melhores municípios do Paraná, conforme o balanço do primeiro semestre de 2021 recém-divulgado pelo Caged”, assinalou Leiroz.

O secretário da Indústria, Comércio e Emprego, Édison Peres Estrope, destacou o desempenho do polo de confecções de Apucarana, que vem se consolidando como o maior do Paraná. “Com a pandemia nossas empresas se reinventaram e rapidamente se tornaram o maior polo produtor de máscaras no Brasil, com uma produção mensal de 55 milhões de peças”, lembrou Estrope, frisando que o mercado está aquecido e busca mais colaboradores.

O foco do Feirão do Emprego e do Estágio foi a captação de currículos e encaminhamento às empresas com vagas em aberto para imediata inserção no mercado de trabalho. A iniciativa conta com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), Câmara da Mulher Empreendedora, Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Sebrae, FIEP, Sistema Fecomércio-PR, Faciap, entre outros sindicatos e associações.