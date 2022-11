Feirão de empregos no comércio atrai centenas de candidatos; entenda

Da Redação

Apucarana promoveu nesta quinta-feira (17/11), nas dependências do Senac, um feirão de empregos com foco ao preenchimento de pelo menos 150 oportunidades junto ao comércio. O mutirão, que integra a Semana de Preparação para Vendas de Natal, foi uma promoção conjunta da Fecomércio Paraná (Sesc, Senac e IFPD), Agência do Trabalhador, sindicatos empresariais do comércio e Câmara da Mulher Empreendedora de Apucarana.

Das vagas oferecidas, cerca de 47% não exigiam experiência profissional. “Essa mobilização visou atender à necessidade do comércio, que nestes meses de novembro e dezembro, registra um aquecimento de vendas devido aos festejos de final de ano e, consequentemente, necessita de mais colaboradores. Tivemos uma grande movimentação de interessados que já foram encaminhados para as entrevistas junto aos contratantes”, relata Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

Segundo balanço divulgando no final da tarde pela organização, pelo menos 200 trabalhadores em busca de uma recolocação no mercado de trabalho passaram pelo feirão. “Paralelo ao mutirão, o Senac Apucarana promoveu workshop gratuito sobre elaboração de currículos e oficinas com dicas para aumentar as vendas no final de ano, que atraíram mais de 50 pessoas”, relata Leiroz.

Suporte – Ao longo dos próximos dias, a equipe técnica da Agência do Trabalhador irá monitorar os encaminhamentos feitos através do feirão de empregos. “Assim como realizamos em todos os processos de intermediação de mão de obra, seja via direta (agência), ou através de mutirões como este realizado no Senac, iremos dar todo suporte, procedendo contato diário com empresas e trabalhadores até que a vaga seja preenchida e a pessoa conquiste recolocação profissional”, diz Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

Os trabalhadores que não puderam comparecer ao feirão no Senac podem procurar diretamente a agência. “O prefeito Júnior da Femac tem grande preocupação com a empregabilidade e é com este foco que trabalhamos dia a dia. Este feirão de empregos, voltado a vagas no comércio se estenderá ao longo de todo este final de ano na nossa própria agência”, assinala Leiroz, enaltecendo, em nome do prefeito Júnior da Femac, a parceria do Senac, através do gerente-executivo Lucas Salvalaggio da Silva, e do técnico de relações com mercado, Rodrigo Hirata, e do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), através da presidente Aida dos Santos Assunção.

Segundo levantamento realizado pela Agência do Trabalhador junto às empresas que precisam ampliar o número de funcionários, neste ano o comércio de Apucarana deve contratar aproximadamente 500 trabalhadores temporários. “Sempre é bom destacar que vagas temporárias são uma boa oportunidade para profissionais que buscam a recolocação no mercado de trabalho, pois ao fim do contrato provisório podem ser efetivados na função”, finaliza Leiroz.

Serviço: A lista completa de vagas de trabalho disponíveis em Apucarana através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) pode ser consultada diariamente pela internet, pelo site http://www.apucarana.pr.gov.br/site/vagas-de-emprego. O candidato a emprego também pode procurar pessoalmente a Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito ainda pelos telefones 3423-1376/3423-5266.





