A Pastoral do Meio Ambiente da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima promove, nesta sexta-feira (20), um feirão de mudas frutíferas, nativas e ornamentais em Apucarana. O evento ocorre das 8h30 às 12h, na sede da paróquia, localizada na Rua Rio Pirapó, número 219, no Núcleo Habitacional João Paulo. Cada planta será comercializada pelo valor simbólico de R$ 5, sem limite de unidades por pessoa.

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Durante a ação, os visitantes terão acesso direto ao viveiro da comunidade para escolher e retirar as plantas no próprio local de cultivo, em frente ao salão paroquial. Entre as opções disponíveis para sombra, reserva e paisagismo estão espécies como oiti, pitanga, acerola, jaca, mirra, araucária, achachairu, uvaia, jatobá e palmeiras dos tipos leque, cica e areca, além de outras variedades com estoque reduzido.

De acordo com o coordenador da Pastoral do Meio Ambiente, Amauri Henrique Rosina, a data foi escolhida estrategicamente para aproveitar o feriado e o período chuvoso, facilitando o transporte e o plantio imediato em quintais, chácaras ou áreas de lazer durante o fim de semana. O viveiro conta atualmente com mais de duas mil mudas prontas para o cultivo.

Toda a arrecadação obtida com a venda será revertida para os projetos socioambientais da paróquia, incluindo a manutenção do próprio viveiro, a preservação da Trilha da Fé — situada nos fundos da igreja — e ações de limpeza urbana. Ao longo deste ano, a pastoral já contabiliza mais de 3,6 mil mudas produzidas e distribuídas à população, somando o cultivo próprio às parcerias firmadas com a prefeitura.