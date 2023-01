Feira Verde terá investimento de quase R$ 1 milhão em 2023

Da Redação

O Programa Feira Verde, que será retomado na semana que vem, ganhará um novo impulso em 2023. O valor dos recursos destinado à iniciativa – que no ano passado foi de R$ 442 mil – vai mais que dobrar, passando a ser de R$ 941.227. Os recursos garantirão a expansão do programa, que neste ano será ampliado e atenderá mais bairros.

O prefeito Junior da Femac afirma que o setor de licitações já está preparando o edital de chamamento público, destinado a aquisição dos hortifrutigranjeiros que são repassados à população em troca do lixo reciclável. “É uma iniciativa, sugerida pelo vereador Rodrigo Lierore, que foi implantada com êxito no ano passado, tendo grande adesão da população”, salienta Junior da Femac.

O prefeito lembra no ano passado o “Feira Verde” conseguiu atender 63 regiões. “A intenção é ampliar o número de bairros atendidos, mantendo a qualidade dos produtos e apresentando a cada edição novos itens, o que foi uma das marcas do programa desde a implantação. Além disso, o programa também vem contribuindo para ampliar a cultura da reciclagem, da segurança alimentar e da sustentabilidade nos bairros.”, pontua.

Junior da Femac reitera que a intenção é melhorar ainda mais os números do programa, que no ano passado repassou hortifrutigranjeiros a 13 mil famílias e, em contrapartida, recolheu 121 toneladas de materiais recicláveis. “O programa garantiu ainda aumento da renda aos agricultores familiares, que forneceram os hortifrúti, e também aos trabalhadores da Cocap, para onde o material reciclável foi destinado”, acrescenta Junior da Femac.

RETOMADA

O programa, após breve paralisação no final do ano, será retomado na semana que vem. “Já na próxima terça-feira haverá duas edições do programa. Na parte da manhã, no período das 9h30 às 10h30, estaremos no Núcleo Habitacional João Goulart e, à tarde, das 15 às 16 horas, na Vila Nova”, informa Gerson Canuto, secretário municipal de Agricultura.

Já na quinta-feira (12/01), o programa atenderá na parte da manhã o Jardim Trabalhista e, no período da tarde, os bairros Jardim Santiago e Parque dos Sabiás. O restante da programação pode ser conferida no portal da prefeitura, no endereço www.apucarana.pr.gov.br





