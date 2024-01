Feira Verde tem retorno antecipado para auxiliar no combate à dengue

O prefeito Junior da Femac anunciou nesta segunda-feira (8), mais uma medida para ampliar o combate à dengue no município. Trata-se da antecipação do retorno das atividades do Programa Feira Verde, que faz a troca de recicláveis por hortifrutigranjeiros nos bairros.

Junior da Femac informa que, de acordo com programação que havia sido feita, as atividades seriam retomadas em meados de fevereiro. “No entanto, diante do cenário de epidemia de dengue, vamos antecipar o retorno do Feira Verde para o dia 23 de janeiro”, informa Junior da Femac.

O prefeito lembra que a medida integra uma série de ações desencadeada pelo município para frear o avanço da epidemia. “Entre elas está o Mutirão da Dengue, que começa hoje na região do Sanches dos Santos e vai avançar pelos bairros da cidade recolhendo materiais que acumulem água como lixo, entulho e inservíveis”, cita Junior da Femac.

De acordo com o prefeito, durante o Feira Verde são recolhidas toneladas de materiais recicláveis, que são encaminhados para uma destinação correta à Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap) . “Vamos retomar e intensificar as edições do Feira Verde. Com isso, os recicláveis serão recolhidos e eliminamos esses materiais que acumulam água, evitando a proliferação do mosquito transmissor da dengue”, pontua Junior da Femac.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, afirma que a equipe já está elaborando o cronograma do Feira Verde. “Vamos definir os bairros prioritários, tendo em vista a questão da dengue. No dia 23, vamos fazer quatro edições. Na parte da manhã, estaremos na região do Dom Romeu Alberti em dois locais. Já na parte da tarde, estaremos no Sanches dos Santos e no Mega Park”, informa Canuto, acrescentando que o restante do cronograma será definido na sequência e publicado no site da Prefeitura.

23/01 – das 9h30 às 10h30 - Dom Romeu (chacrinhas) - Próximo Igreja São Paulo Apóstolo

23/01 – das 10h30 às 11 horas - Dom Romeu (igreja) - Próximo Paróquia Imaculado Coração de Maria

23/01 – das 14h30 às 15h30 - Sanches dos Santos -*Próximo ao CMEI (Rua Joaquim Rodrigues)

23/01 – das 15h30 às 16h30 - Mega Park- Próximo ao Colégio Três Reis

Além destas ações, o município também encaminhou ofícios a todas imobiliárias e construtoras de Apucarana solicitando que providenciem a limpeza dos imóveis que estão sob sua responsabilidade. No mesmo documento, a prefeitura pede que seja facilitado acesso dos agentes de endemias em casas e terrenos para locação e venda, bem como nas construções.

