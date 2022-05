Feira Verde no Sumatra atrai grande público nesta manhã

Da Redação

A terceira etapa do Programa “Feira Verde”, em Apucarana, acontece nesta quinta-feira, das 9 às 11 horas, no Residencial Sumatra. O caminhão da coleta seletiva de recicláveis, da Cooperativa dos Catadores de Apucarana (Cocap) está no bairro para receber os materiais.

No mesmo local, também estará o caminhão de hortifrutis, da Secretaria Municipal da Agricultura. Cada 4 quilos de recicláveis podem ser trocados por um quilo de hortifrutis.

O próximo bairro que receberá o Programa “Feira Verde” será o Residencial Jaçanã, no dia 31/5, terça-feira que vem.

O programa já havia passado pelo Residencial Solo Sagrado e Núcleo Habitacional Adriano Correia. “Trata-se de um excelente programa, que contribui para ampliar a coleta seletiva e, ao mesmo tempo, contribui com a agricultura familiar e com a Cocap”, destaca o prefeito Junior da Femac (PSD).

O Programa Feira Verde foi lançado no dia 12/5, no Residencial Solo Sagrado. O projeto possibilita à população promover a troca de papel, plástico e papelão por hortaliças, legumes e frutas adquiridas pelo município junto a produtores agrofamiliares.

Regido por decreto municipal, pelas regras poderão ser trocados somente três tipos de materiais: papel, plástico e papelão. “Trata-se de um programa fantástico sugerido pelo vereador Rodrigo Liévore a partir de uma experiência que ele conheceu na cidade de Ponta Grossa e encampado prontamente por nossa administração. Uma ação onde todos ganham e que gera um retorno muito positivo ao meio ambiente, à saúde da população, às famílias rurais, ao poder público e à cooperativa de reciclagem, para onde iremos encaminhar os materiais angariados junto ao programa”, detalhou o prefeito Júnior da Femac. Ele reforça que no ponto de troca só serão recebidos papel, plástico e papelão. “Metais, vidros, pneus, tecidos, madeira, móveis usados, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, por exemplo, não integram o objetivo do programa”, alerta o prefeito.



O Programa Feira Verde estabelece que a cada quatro quilos de material reciclável a pessoa tem direito a receber um quilo de hortifruti. “Como bem diz o prefeito Júnior da Femac, é uma ação onde todos ganham, que protege o meio ambiente ao promover o senso de reciclagem, que contribui para prolongar a vida útil do aterro sanitário, que distribui alimento saudável, que gera renda aos produtores rurais e que contribui para o aumento da produção da cooperativa de recicláveis”, reforça o vereador Rodrigo Liévore, idealizador local do Programa Feira Verde.