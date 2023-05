Feira Verde marca presença na Vila Regina nesta terça-feira

Da Redação

A cada quatro quilos de materiais recicláveis levados, a pessoa receberá em troca um quilo de hortifrúti

O Programa Feira Verde da Prefeitura Municipal de Apucarana, no Norte do Paraná, é um sucesso entre os apucaranenses e, nesta terça-feira (23), marca presença em diversos bairros da cidade. A partir das 09h30, os moradores da região da Vila Regina e do Jardim Figueira poderão trocar seus materiais recicláveis.

Os servidores do programa estarão nas proximidades da Escola Municipal Papa João XXIII até às 10h30. Conforme as normas do Feira Verde, a cada quatro quilos de materiais recicláveis levados, a pessoa receberá em troca um quilo de hortifrúti.

Além disso, ainda nesta terça-feira (23), das 14h30 às 15h30, o Feira Verde atenderá os moradores do Residencial Orlando Bacarin e da Colônia dos produtores. Dessa vez, o caminhão do programa estará próximo ao campo de futebol.

