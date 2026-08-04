Feira Verde distribui mais de oito toneladas de alimentos e beneficia 1.443 famílias em julho

O programa recolheu mais de 32,7 toneladas de recicláveis em 25 bairros, incentivando a alimentação saudável, a reciclagem e a geração de renda

O Programa Feira Verde, desenvolvido pela Prefeitura de Apucarana, distribuiu mais de oito toneladas de frutas, verduras e legumes e beneficiou 1.443 famílias durante o mês de julho. Em troca dos alimentos, foram recolhidas 32,7 toneladas de materiais recicláveis em 25 bairros do município. A iniciativa alia segurança alimentar e preservação ambiental à valorização da agricultura familiar e à geração de renda para trabalhadores da reciclagem.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que o programa promove benefícios em diferentes áreas. “Além de reforçar o acesso da população a uma alimentação saudável, ele incentiva as pessoas a criarem o hábito de separar o lixo orgânico do reciclável. Os alimentos distribuídos também são comprados de produtores da agricultura familiar e o material reciclável encaminhado para a Cocap, gerando renda e movimentando a economia local”, afirmou.

Somente na última semana de julho, o Feira Verde atendeu 256 famílias dos bairros Núcleo Parigot de Souza, Jardim Catuaí, Jardim Sabiá, Núcleo Afonso Alves de Camargo e Jardim América. Nesse período, foram recolhidos 6.912 quilos de materiais recicláveis. O coordenador do programa, Willian Siqueira, ressalta que a participação da comunidade demonstra a importância da iniciativa. “Em todos os bairros aonde vamos, a receptividade é muito boa. Formam-se longas filas de moradores, idosos, adultos e crianças, que trazem seus recicláveis. Eu acredito que a qualidade dos alimentos distribuídos é um diferencial. São frutas, verduras e legumes frescos, bonitos e saborosos. Sempre tem um brinde também, que pode ser pão caseiro, queijo ou doce de leite”, comentou.

Foto: Prefeitura de Apucarana Foto: Prefeitura de Apucarana

No Feira Verde, a cada quatro quilos de materiais recicláveis entregues, a família recebe um quilo de hortifrutigranjeiros. Entre os itens aceitos estão caixas de papelão, jornais e revistas, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, garrafas e frascos de vidro, latas de alumínio e objetos de metal.

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Nesta terça-feira (4/8), o caminhão do Feira Verde atende os moradores do Jardim Menegazzo, Vila São Carlos, Vila Martins, Jardim Esperança e Jardim das Flores III. Na quarta-feira (5/8), a ação será realizada nos distritos de São Pedro do Taquara e Pinhalzinho. Já na quinta-feira (6/8), as trocas acontecerão no Núcleo Vale Verde, Jardim Ponta Grossa, Vila Feliz, Projeto Agrícola e Jardim Casagrande.

A programação completa do Feira Verde está disponível no site oficial da Prefeitura de Apucarana, permitindo que os moradores acompanhem as datas e os locais de atendimento em cada bairro e distrito.