Feira Verde completa 1 ano com 20 mil famílias apucaranenses atendidas

Programa Feira Verde em Apucarana

O Programa Feira Verde completa nesta sexta-feira (12) um ano de atividades. A iniciativa, que faz a troca de recicláveis por hortifrutigranjeiros, já abrange 67 regiões de Apucarana e garantiu neste período o atendimento de mais de 20 mil famílias e o recolhimento de 200 toneladas de recicláveis.

A primeira edição do programa, que é coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e conta com a parceria da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap), aconteceu em 12 de maio do ano passado, no Residencial Solo Sagrado. “Desde a implantação já foram realizados nove retornos no Solo Sagrado e o último aconteceu na terça-feira, coincidindo com a semana em que comemoramos um ano de implantação”, observa o prefeito Junior da Femac.

Junior da Femac lembra que o valor dos recursos destinados à iniciativa – que no ano passado foi de R$ 442 mil – mais que dobrou em 2023, passando para cerca de R$ 1 milhão. “Os recursos extras já estão garantindo a expansão do programa. No ano passado, o Feira Verde atendeu 63 regiões de Apucarana. Já conseguimos neste ano incluir mais quatro bairros e a nossa equipe irá, gradativamente, promover a expansão”, reitera Junior da Femac.

O vereador Rodrigo Lievore, que sugeriu ao prefeito a criação do programa, também avaliou o primeiro ano de atividades. “Desde a implantação, o programa gerou muita expectativa e teve uma grande aceitação da população. O programa é uma junção de forças, por isso obteve sucesso”, ressalta.

O vereador afirma que o programa promove um ciclo de sustentabilidade. “Quem mais ganha é o meio ambiente. Neste período, foram recolhidas 200 toneladas de material reciclável, sendo dada uma destinação correta e isso ajuda a aumentar o tempo de vida útil do aterro sanitário”, pontua.

O programa – continua Lievore – desperta também na população o senso da reciclagem. “As famílias fazem a reciclagem e são recompensadas, levando para casa um alimento nutritivo e saudável, que é comprado pela Prefeitura dos agricultores familiares. Completando esse ciclo, temos a participação dos cooperados da Cocap para onde os recicláveis são encaminhados, gerando renda para outras cerca de 70 famílias”, salienta.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, afirma que o Município adquire mais de 30 itens de produtores locais, entre os quais estão frutas, verduras, legumes, pães, bolachas, geléias e mel. “O programa possui uma logística garantindo que os produtos cheguem frescos para as famílias. Eles são fornecidos por agricultores familiares um dia antes da feira acontecer, sendo conservados à noite numa câmara fria para no outro dia serem repassados às famílias”, explica Canuto.

POPULAÇÃO ACOMPANHA AGENDA E AGUARDA RETORNO

Nesta quinta-feira (11/05), foram realizadas quatro edições do Feira Verde, atendendo as regiões do Jardim Ponta Grossa, Vale Verde, Parigot de Souza e Jardim Catuaí. Jenifer de Paula afirma que acompanha atentamente a agenda para saber onde as feiras são realizadas. “Já participei sete vezes. Costumo ir quanto acontece no Marcos Freire e no Vale Verde, pois ficam perto da minha casa”, afirma.

Salete Aparecida Cândido conta que o programa chamou a sua atenção desde o lançamento. “Soube do Feira Verde desde que foi lançado no Solo Sagrado, então fico atenta na programação para saber quando a feira atenderá nosso bairro”, reforça.

Dona Maria Luiz Pacheco afirma que ajuda a cuidar de dois netos. “Isso ajuda bastante a gente que é aposentada e ganha salário mínimo. Na hora da troca, pedi para separar mais frutas e legumes prá sopinha deles”, conta.

NÚMEROS DO FEIRA VERDE

– Famílias atendidas: 20.049– Recicláveis recolhidos: 197.362 quilos– Regiões atendidas: 67

