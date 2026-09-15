Feira Verde chega à 500ª edição com 245 toneladas de recicláveis recolhidos em Apucarana

O programa Feira Verde – Sustentabilidade que Alimenta Vidas alcançou, nesta terça-feira (15), a marca de 500 edições realizadas, 245 toneladas de recicláveis recolhidos e 8.578 famílias atendidas desde o início de 2025. Desenvolvida pela Prefeitura de Apucarana (PR), por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a iniciativa alia sustentabilidade, segurança alimentar e valorização da agricultura familiar ao incentivar a população a separar materiais recicláveis e trocá-los por alimentos frescos.

LEIA MAIS: Emoção marca adeus ao cão policial Rintin Tin no 10º BPM de Apucarana; vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Rodolfo Mota comemorou a marca e destacou a importância de dar continuidade a ações que geram benefícios diretos para a população. “Chegar a 500 edições do Feira Verde é motivo de muita alegria e orgulho. É um programa que cuida do meio ambiente, valoriza o trabalho dos nossos agricultores e, principalmente, leva frutas, verduras, legumes, pães, queijo, doce de leite, geleias, mel e peixe de qualidade, variando conforme a disponibilidade, para a mesa das famílias de Apucarana. É uma iniciativa que aproxima a Prefeitura das comunidades e mostra que, quando todos participam, todo mundo ganha. Vamos continuar fortalecendo o Feira Verde e ampliando seus benefícios para a nossa população,” disse.

O secretário de Agricultura, Wendel Metta, ressaltou que a receptividade dos moradores é um dos principais motivos para a continuidade e o fortalecimento da iniciativa. “Este é um importante programa que leva alimento para a população e, ao mesmo tempo, contribui com o meio ambiente. Onde a gente chega, as pessoas ficam felizes e querem participar da troca. O Feira Verde ajuda muita gente: o produtor rural, a pessoa que traz o reciclável e leva uma fruta ou uma verdura fresquinha para casa e também os associados da Cocap. É muita gente envolvida,” afirmou.

Segundo o coordenador do programa, Willian Siqueira, o programa também mantém uma relação próxima com os agricultores e parceiros responsáveis pelo fornecimento dos alimentos. Ele salientou o cuidado dos produtores com a qualidade dos produtos. “A gente conversa com os agricultores e eles sempre prezam pela qualidade. Muitas vezes, eles colhem no mesmo dia ou no dia anterior para trazer os produtos com essa qualidade para a população de Apucarana”, explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (15), data da 500ª edição, os caminhões do Feira Verde estiveram no Núcleo Adriano Correa e no distrito de Vila Reis no período da manhã. Mais uma vez, a população compareceu com materiais recicláveis para realizar a troca por alimentos.

Morador do Núcleo Adriano Correa, Feres Simão participou da edição acompanhado da filha, Jamile. “Eu participo todas as vezes que os caminhões vêm ao bairro. Acho uma boa ideia. A gente vai separando o material durante o período e, quando chega o dia da feira, traz para fazer a troca. Ajuda muito, principalmente com as verduras, que eu gosto bastante,” declarou.

A moradora Elisabete de Souza também aprovou a iniciativa e destacou a qualidade dos alimentos distribuídos. “Eu acho esse programa muito bom porque tem legumes, frutas, verduras, tudo fresquinho. A qualidade dos produtos muitas vezes é melhor do que a gente compra no mercado. No mercado já está murcho e caro também. Então, é muito bom para a gente,” concluiu.