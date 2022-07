Feira Verde atende mais de 3.500 famílias em Apucarana; saiba mais

Da Redação

A Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Apucarana divulgou nesta sexta-feira (29) um balanço do Programa Feira Verde. Pouco mais de dois meses após o lançamento, a iniciativa já realizou 51 edições nos bairros da cidade, atendeu 3.575 famílias com hortifrutigranjeiros e recolheu 36 toneladas de materiais recicláveis.

O prefeito Junior da Femac afirma que o programa vem tendo cada vez mais adesão da população. “Podemos perceber isso nos retornos. O programa foi lançado no dia 12 de maio no Solo Sagrado, quando atendeu 65 famílias. No retorno, o número de pessoas que foi até o ponto de troca aumentou para 115 e, na terceira vez que o Feira Verde foi ao Solo Sagrado, esse número saltou para 173 pessoas”, compara Junior da Femac, afirmando que esse crescimento também foi percebido nos demais bairros.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, afirma que na fase inicial eram realizadas menos edições por semana. No entanto, com a consolidação, houve a expansão das atividades. “Atualmente, estamos realizando oito feiras por semana, atingindo bairros novos e também programando os devidos retornos”, afirma Canuto, informando que as feiras acontecem nas terças e quintas, com duas edições no período da manhã e outras duas no período da tarde.

Através do programa, já foram recolhidas 36 toneladas de materiais recicláveis, que são encaminhados para a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap). “Os resultados do programa são muito expressivos. O caminhão da Cocap, antes do Feira Verde, passava por bairros como o Sumatra, Jaçanã e Solo Sagrado e voltava praticamente vazio. Com o Feira Verde, o caminhão vem lotado de material, mostrando que o modelo de troca do reciclável pelo hortifruti veio para ficar”, avalia Antônio Roberto Nogueira, administrador da Cocap.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, ressalta que graças ao programa toneladas de lixo passaram a ter uma destinação correta. “O programa aumenta a consciência ambiental e de sustentabilidade, incentivando nas famílias o hábito de separar em casa o reciclável. A gente percebe também que nos bairros por onde o programa passa os terrenos vazios já estão mais limpos, contribuindo com o meio ambiente e com o aumento da vida útil do aterro sanitário”, pontua Gentil Pereira.

O vereador Rodrigo Lievore, que sugeriu a criação do programa ao prefeito Junior da Femac, frisa que o Feira Verde traz múltiplos benefícios. “O programa contempla diretamente cerca de 200 agricultores familiares que vendem os hortifruti para a Prefeitura, beneficia ainda os cerca de 60 cooperados da Cocap, além das centenas de famílias que a cada edição separam os recicláveis e levam para casa frutas, verduras e legumes”, reitera Lierore.

Edeson Martins, que coordena o recebimento dos produtos junto aos agricultores familiares, afirma que ao todo o Município adquire 29 itens. “No entanto, a composição da cesta que preparamos para entregar às famílias varia bastante e depende da época do ano. Nas edições desta semana, por exemplo, a cesta continha banana, repolho, couve-flor, beterraba, berinjela, laranja, uva, salsinha, cebolinha, tomate e brócolis”, cita Martins.

Martins afirma que o programa possui uma l

ogística garantindo que os produtos cheguem frescos para as famílias. “Os hortifruti são fornecidos por agricultores familiares um dia antes da feira acontecer no bairro. Os produtos são entregues na parte da manhã, à tarde nossa equipe faz a separação das sacolas, à noite eles são conservados na câmara fria e no outro dia eles são repassados às famílias”, explica.

NÚMEROS DO FEIRA VERDE

– 3.575 famílias atendidas;

– 36 toneladas de materiais recicláveis recolhidos;

– 51 feiras realizadas;

– 29 itens diferentes de hortifruti distribuídos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

