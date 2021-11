Feira vai ofertar mais de 30 serviços gratuitos em Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta sexta (26) que o município organizará uma feira para ofertar gratuitamente mais de 30 serviços municipais e do governo do Estado. O evento ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

Tudo isso estará sendo ofertado num único lugar, o ginásio de esportes do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), no período das 9 às 17 horas.

Os serviços que serão oferecidos, bem como a logística de atendimento, foram definidos nesta sexta-feira (26/11), durante reunião entre o prefeito Junior da Femac e a equipe organizadora. Também estiveram presentes Márcia Sousa, chefe do núcleo regional da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, e dos vereadores Franciley Preto Godoi (Poim), presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Lievore e Luciano Facchiano.

No dia 1o, o evento deverá contar com a presença dos secretários de estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, e de Saúde, Beto Preto. “Será uma grande ação, numa parceria entre o Município e o governo do Estado. A população de Apucarana terá a oportunidade de acessar, de forma gratuita, dezenas de serviços que promovem a cidadania, defesa de direitos e inclusão social”, frisa Junior da Femac.

Entre os serviços destacadas pelo prefeito, estão o Feirão do Emprego e do Estágio que vai ofertar 750 vagas de emprego e 250 de estágios, além da emissão da carteira de identidade com o expressivo número de 630 vagas (mediante agendamento prévio nos CRAS).

O Programa Paraná Cidadão é desenvolvido pelo governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Apucarana e envolverá diversos órgãos como Copel, Sanepar, Celepar, Detran, Instituto de Identificação do Paraná, Agência do Trabalhador, Centro de Informação para Migrantes, Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Paraná.

O evento terá a participação ainda de diversas entidades, como Senac, Sebrae, CIEE, FAP, Facnopar, Unespar, UTFPR e Uniasselvi. A Prefeitura de Apucarana colocará à disposição toda a sua estrutura, abrangendo diversas equipes das secretarias e autarquias municipais.

SERVIÇOS DA PREFEITURA

– Liberação de linhas de crédito para microempreendedores

– Renegociação de dívidas junto aos programas Paraná Recupera, Microcrédito e Paraná Transportes

– Feirão do Estágio e do Emprego (750 vagas de emprego e mais 250 de estágio)

– Inscrição para cursos gratuitos de qualificação profissional

– Banco da Mulher, horta solidária, economia solidária, feira gastronômica, inscrição para cursos gratuitos voltados para a mulher

– Emissão de credenciais de estacionamento especial (vagas para idoso e para pessoas com deficiência)

– Orientações de defesa do consumidor (no prédio do Procon, que fica próximo do Lagoão)– Pré-inscrição para aulas de música, teatro e dança

– Exames gratuitos de dermatologia– Aferição de pressão e testes rápidos de glicemia e colesterol

– Realização de matrícula da Escola de Jovens e Adultos (EJA)

– Feira de doação de cães e gatos

– Divulgação de cursos gratuitos do Senac (presenciais e EAD)

– Consultoria do Sebrae de marketing pessoal e gestão para empreendedores

– Mostra de cursos das faculdades de Apucarana (FAP, Unespar, Facnopar e UTFPR)

– Divulgação de bolsas e cursos da Uniasselvi

– Atualização do cadÚnico visando o Auxílio Brasil

– Distribuição gratuita de mudas de árvores, de citronela e crotalária

SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO

– emissão de carteira de identidade pelo Instituto de Identificação do Paraná (630 vagas, com agendamento prévio nos CRAS)

– DETRAN: extrato de débitos e multas, recursos de pontuação ou suspensão da CNH, envio da CNH, resultados de exames e provas, taxas de serviços e autos de infração de trânsito

– Copel: negociações de dívidas, tarifa social, troca de titular, pedido de ligação

– acesso gratuito a jovens de 15 a 29 anos a meia-entrada em eventos e viagens interestaduais (ID Jovem ou Identidade Jovem)

– Sanepar: negociações de dívidas, tarifa social, troca de titular, pedido de ligação e conscientização ambiental

– Boletins de Ocorrência feitos pela Polícia Civil durante o evento

– CPF: 1ª via, 2ª via e alterações

– Justiça itinerante: O Tribunal de Justiça prestará informações sobre processos em andamento, realizando encaminhamentos aos demais serviços jurídicos e acompanhamento de ações judiciais

– Centro de Informação para Migrantes (CEIM): Requerimento de CRNN, encaminhamento para polícia federal para documentações, informação sobre CPF, encaminhamento para DPU, DPE e OIM.

– “Ônibus Lilás” da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, unidade móvel que percorre o Paraná levando acolhimento à mulher em situação de violência