Feira gastronômica da Economia Solidária acontece após o jogo

Da Redação

A feira gastronômica da Economia Solidária de Apucarana, que já virou tradição na cidade, acontece nesta sexta-feira (2), após o jogo da Seleção Brasileira, a partir das 18h30 até às 22h.

Além de diversas opções de comidas e bebidas, a feira também conta com artesanato. "A comemoração após o jogo é na feira. Temos muitas opções gastronômicas, artesanatos, brinquedos para crianças, um lugar para a família, estão todos convidados", disse Eliana Rocha, uma das coordenadoras da Economia Solidária.

A feira acontece no Espaço das Feiras, localizado na Rua Talita Bresolin, no centro da cidade. "O local recebeu decoração natalina, com árvore de Natal e luzes que deixaram o ambiente ainda mais aconchegante, perfeito para tirar fotos, quem ainda não conhece a feira, vale a pena, tudo é preparado com muito carinho para os moradores de Apucarana e de outras cidades", comenta Eliana.

