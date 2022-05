Feira do Café é confirmada para setembro em Apucarana

Da Redação

Nesta sexta-feira (13), a Prefeitura de Apucarana confirmou que a 16ª edição da Festa do Café, realizada no distrito do Pirapó, acontecerá nos dias 16,17 e 18 de setembro. A data foi definida durante reunião entre o prefeito Junior da Femac e as diretorias da Associação dos Cafeicultores de Apucarana e da Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó.

A programação prevê eventos técnicos, feira de máquinas agrícolas, feira de hortifrutigranjeiros, praça de alimentação, shows musicais, concurso da rainha e rainha do café, concurso de bolo, e o tradicional almoço no domingo, último dia do evento.

A última edição da Festa do Café aconteceu em outubro de 2019, recebendo um público de 25 mil pessoas. Devido à pandemia o evento não pode ser realizado nos últimos dois anos.

“Mais uma vez a prefeitura, ao lado da associação e da cooperativa dos cafeicultores, vai unir forças para preparar essa festa com muito carinho para atender tecnicamente nossos cafeicultores e também a população em geral, com muitas opções de lazer”, afirma Junior da Femac.

A presidente da Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó, Solange Aparecida de Araújo, destacou a participação da prefeitura na organização do evento. “Só temos a agradecer o prefeito Júnior da Femac e sua equipe pela ótima parceria que garante o sucesso da nossa festa, que valoriza a cafeicultura na região do Pirapó”, afirma Solange.





