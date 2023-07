Feira de Noivas e Eventos será apresentada nesta quarta

Convite com informações sobre a feira de noivas e eventos que acontece no dia 05 de julho

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e o Sebrae, em parceria com a Faciap Mulher, Cacinp Mulher, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora, irão realizar no mês de agosto a Feira de Noivas e Eventos. Os detalhes serão apresentados para os empresários e empresárias do segmento na próxima quarta-feira (05/07), no auditório da entidade, às 9 horas da manhã.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, diz que entende a importância deste setor de serviços. “Temos buffets, estúdios de fotos e vídeo, promoters, decoradores, som e uma série de outros profissionais envolvidos na produção de um casamento, aniversário e eventos em geral. Queremos reuni-los num só lugar para divulgar a força destas empresas”, ressalta Faganello.

Para isso, a ACIA está convidando todas as empresas e profissionais que trabalham com neste segmento, para conhecer o projeto. “Temos o local e queremos que sejam dois dias no final do mês de agosto, mas queremos compartilhar com os envolvidos a melhor opção em data e horário”, adianta Faganello.

A ACIA irá oferecer estandes de 04, 09 e 12 metros quadrados. “Vamos oferecer também uma estrutura básica de estande e faremos uma grande divulgação para atrair o público para a Feira de Noivas e Eventos em Apucarana. Queremos atrair inclusive os visitantes da região, tornando um atrativo maior ainda para os expositores”, frisa Faganello.

As empresas interessadas em participar do lançamento da Feira de Noivas e Eventos, podem confirmar presença até dia 04 de julho, pelo telefone/WhatsApp (43) 3162-4300.

