Feira de Natal funciona até sexta (23), em Apucarana; veja

A Feira Gastronômica de Natal segue até esta sexta-feira (23/12), no Espaço das Feiras, em Apucarana. A atividade conta com a participação da Feira da Lua e da Feira da Economia Solidária, com atendimento das 18 às 23 horas. O espaço fica localizado na Rua Talita Bresolin, no centro da Cidade Alta.

Além de muitas opções gastronômicas e bebidas, também haverá feira de artesanatos e brinquedos para a criançada aproveitar bons momentos. O Espaço das Feiras recebeu decoração natalina especial, com uma grande árvore próximo do letreiro #Apucarana. Chame a família e os amigos para tirar fotos temáticas no local e postar nas redes sociais.

Serviço:



Feira Gastronômica de Natal

Onde: Espaço das Feiras

Endereço: Rua Talita Bresolin, no centro da cidade

Horário: das 18 às 23 horas

