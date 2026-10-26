Feira de empregos em Apucarana terá vagas para jovens e profissionais 50+

A Prefeitura de Apucarana realiza no dia 10 de novembro a edição integrada do "Emprega + Apucarana", mutirão de empregabilidade voltado a reunir vagas para públicos com diferentes desafios de inserção profissional. A iniciativa vai ocorrer das 9h às 15h, no Espaço das Feiras, concentrando postos para jovens em busca do primeiro emprego, estudantes atrás de estágio ou vagas de menor aprendiz, mulheres que tentam ingressar ou se recolocar na ativa e trabalhadores com mais de 50 anos, além de cadastros para vagas temporárias no comércio para o fim de ano.

- LEIA MAIS: Fies 2: inscrições gratuitas para vagas remanescentes estão abertas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego, em conjunto com as pastas de Assistência Social e da Mulher e Assuntos da Família, a Agência do Trabalhador e o Fórum Desenvolve Apucarana. De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, o formato unificado busca consolidar atendimentos antes feitos de modo isolado em uma grande mobilização institucional, garantindo que perfis historicamente mais vulneráveis no mercado de trabalho tenham acesso facilitado aos processos seletivos do setor produtivo local.

Além dos contratos formais de regime integral, o evento terá um foco especial no atendimento à demanda sazonal do comércio varejista para os meses de novembro e dezembro. Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Emprego, Neno Leiroz, a proximidade com o período natalino e as compras de fim de ano amplia a procura por mão de obra rápida, tornando a feira um canal direto para cadastro de currículos e encaminhamento de candidatos a ocupações temporárias.

A mobilização conta com o apoio de entidades representativas de classe, órgãos de formação profissional e instituições de ensino superior e técnico da região, incluindo Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Sistema Fecomércio (Sesc e Senac), Sistema Fiep (Senai e IEL), Sebrae, CIEE Paraná, UTFPR, Unespar, FAP e Facnopar. Toda a estrutura de triagem e orientação aos interessados funcionará de forma gratuita ao longo de toda a terça-feira no complexo do Espaço das Feiras.