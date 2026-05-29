Feira de Economia Criativa acontece neste sábado (30) em Apucarana

Adiada anteriormente devido às condições climáticas, a 1ª Feira de Economia Criativa e Solidária de Apucarana (PR) irá acontecer neste sábado (30). O evento, promovido pela Rede Colmeia, será realizado na Praça da Onça, das 10h às 17h. A entrada é gratuita e contará com exposição de artesanatos, comidas, espaço kids e diversas apresentações culturais.

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O foco da feira é estimular a produção local e independente, gerando renda e integração para os produtores da região. Alana Passos, agente cultural, educadora popular e coordenadora geral da Rede Colmeia, explicou a essência da iniciativa. "Os eventos realizados pela Rede Colmeia surgem da necessidade de fortalecer e dar visibilidade aos empreendimentos da Economia Criativa e Solidária da nossa cidade e região. A proposta é criar espaços de comercialização, troca, cultura e convivência, movimentando a economia local e aproximando a população de iniciativas que valorizam o trabalho coletivo, a arte, a sustentabilidade e a produção independente", afirmou.

Os expositores que estarão presentes foram selecionados com base no envolvimento com esses ideais colaborativos. "Os empreendimentos participantes possuem relação com os princípios da Economia Solidária, e muitos já acompanham a rede há bastante tempo. A seleção acontece a partir desse vínculo, da participação nos processos coletivos e do interesse em fortalecer uma economia mais humana, colaborativa e sustentável", detalhou a coordenadora.

A realização da feira é viabilizada por meio de políticas públicas de incentivo. Segundo a coordenadora, o evento integra um projeto aprovado pelo Edital Pontos e Pontões de Cultura. "Também é importante destacar os movimentos e agentes culturais parceiros que estão colaborando para que este evento aconteça. O Street Sync será responsável pela programação artística e musical; a CordelZ contribui com apoio contínuo às ações da rede; além da parceria e força coletiva de agentes culturais como Rafael Ferreira Vieira (Rafa na Raça), Gabriel Alves (BL) e Bruno Bencko, que fortalecem essa construção comunitária e colaborativa", concluiu.