Feira de adoção será realizada no sábado em Apucarana

Da Redação

A Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana, Soprap, realiza neste mês de junho ações em prol dos animais resgatados e contra com o apoio da comunidade. No sábado (4/6) uma feirinha de adoção de filhotes de cães e gatos será realizada das 10h às 13h, no estacionamento da Farmácia Doce Erva, na Rua Nagib Daher, 844.

continua após publicidade .

Atualmente existem 100 animais sob a responsabilidade da Soprap e muitos são filhotes. Além da feira de adoção, uma promoção de pizzas também é realizada. "Estamos vivendo um período crítico de pós-pandemia. O número de abandonos é assustador e infelizmente nossas doações caíram drasticamente. Por isso estamos realizando algumas promoções para que possamos arcar com os custos, para manter esse animais até que eles sejam adotados e também custear as clínicas, exames e o que for necessário. Estamos com mais de 100 animais sob a nossa responsabilidade, muitos filhotes. Estamos resgatando muitas mãezinhas prestes a ter seus bebês, e muitos bebês que estão sendo abandonados à própria sorte. A maioria necessita de atendimento veterinário, exames e internamento, pois nos resgatamos em estado lastimável. Médicos, cuidamos, tratamos para depois poder procurar por famílias que os adotem", explica Andréia Carla Sorpilli, presidente da Soprap.

A Soprap completou 25 anos de atuação em Apucarana. "No mês de abril a Soprap completou 25 anos de existência. Pedimos a cada um de vocês que colabore com a nossa causa. Nos ajude a ajudar, nos ajude a salvar vidas. Visite nossas redes sociais, temos lindos AUmiguinhos esperando por uma família", disse Andréia.

continua após publicidade .

Para adquirir cartões de pizza:

Pontos de venda: Farmácia Essência, Av. Curitiba, 1764 Farmácia de Manipulação Doce Erva, na Rua Nagib Daher, 844 ou com algum Voluntário. É uma pizza grande (8 pedaços) e você pode escolher até 2 sabores. Valor R$ 49,99