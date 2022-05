Feira das Profissões vai movimentar Colégio Cerávolo

Da Redação

O Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo de Apucarana realiza no dia 17 de maio, das 9 às 15 horas, em suas dependências, a 1ª Feira das Profissões “O Trabalho Tá On”. O projeto, que vem sendo desenvolvido pelos alunos do curso técnico em Recursos Humanos, foi detalhado ao prefeito Júnior da Femac nesta segunda-feira (09/05) pelo diretor da instituição, professor Diego Fávaro, pelo diretor auxiliar, professor Fernando Pinheiro, e pelo coordenador do curso de Recursos Humanos e Administração, professor André Policarpo.

Segundo os educadores, a atividade tem como objetivo geral facilitar aos moradores do município com idade a partir dos 14 anos (alunos) acesso ao mercado de trabalho e à capacitação profissional. “Uma iniciativa fantástica que tem todo o apoio da administração municipal”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

Além da Prefeitura de Apucarana, que vai estar presente no evento através da Agência do Trabalhador, o projeto conta com parceria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia). “Vai ser uma atividade especial, promovendo a aproximação entre empresas e comunidade, com oferta de cursos e oficinas de capacitação profissional. Também teremos profissionais compartilhando com os alunos experiências do dia a dia”, confirmou professor Diego Fávaro, diretor do Colégio Cerávolo, lembrando que o colégio estadual é referência em cursos técnicos.

“Temos atualmente quatro cursos na modalidade subsequente e três na modalidade integrado. Em agosto teremos o início do curso técnico em Vestuário e, até o final do ano, daremos início ao curso em Segurança do Trabalho”, enumerou Fávaro, revelando que a direção tem ainda como meta a curto prazo a busca de um curso técnico em mecatrônica.

A reunião de detalhamento do evento também contou com a presença do gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz. “Será uma honra participar da feira das profissões do Colégio Cerávolo. A agência vai estar presente colaborando ao máximo para levar orientação profissional e empresas que estejam com oportunidades de estágio”, afirmou Leiroz.