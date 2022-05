Feira das profissões é realizada em colégio de Apucarana

Da Redação

O Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, de Apucarana, realizou nesta terça-feira (17) a 1ª Feira das Profissões “O Trabalho Tá On”. A iniciativa proporcionou aos estudantes o encaminhamento para vagas de estágio e a interação com empresas. Além disso, foi uma oportunidade para os alunos conhecerem um pouco mais sobre as profissões, aliando teoria e prática.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac participou da abertura do evento, realizado no ginásio de esportes do colégio e que reuniu também estudantes dos colégios estaduais Santos Dumont e Coronel Luiz José dos Santos. Também estiveram presentes o vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital, o presidente do Legislativo, vereador Franciley Preto Godoi (Poim) e o gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz.

O prefeito destacou as cerca de 200 vagas de estágio disponibilizadas durante a feira. “O estudo aliado ao trabalho abre portas. A oportunidade do estágio é o ponto de encontro, onde a prática se alia com a teoria e faz com que as pessoas cresçam profissionalmente”, frisa Junior da Femac.

continua após publicidade .

O prefeito lembrou ainda que o Colégio Cerávolo vem se transformando em referência no ensino técnico. “Já existem implantados os cursos de transações imobiliárias, estética, recursos humanos, enfermagem e administração de empresas. Além disso, ainda neste ano, deverão iniciar as aulas dos cursos técnicos em vestuário e em segurança do trabalho”, reitera.

O professor Diego Fávaro, diretor do Colégio Cerávolo, ressalta que a feira possibilita a aproximação entre os estudantes, empresas e a comunidade. “A ideia de criar a feira surgiu dentro do curso técnico em recursos humanos. Queremos que o nosso conhecimento e os cursos transbordem os muros da escola. Além da formação, o nosso objetivo é levar esse conhecimento para a comunidade através de eventos como a Feira de Profissões”, reforça Fávaro.

Durante a feira, os estudantes puderam interagir com profissionais de empresas e instituições que montaram estandes para participar da feira, como a Faculdade de Apucarana (FAP), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Agência do Trabalhador, Sesi, Senai, Sesc, Acia, Clínica Espaço e Saúde, Paranatex e Bateria Extranger.

continua após publicidade .

Gabriel Ricardo de Oliveira Colombo Simas Carnasciali, de 15 anos, é estudante do curso técnico de desenvolvimento de sistemas e considera a ação importante. "Achei ótima a ação, é importante oferecer esses serviços pra gente, abrir oportunidades, fiz a inscrição em estágio, esperto que dê certo", disse.

Maria Clara Farinazzo, de16 anos, que cursa agronegócio também aproveitou a oportunidade e se inscreveu em vagas de estágio. "É um projeto super legal que pode abrir portas, fiz a minha inscrição e espero conseguir alguma coisa", comenta. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .