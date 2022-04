Feira Colabora reúne chocolate e artesanato neste sábado em Apucarana

Da Redação

Mais uma Feira Colabora acontece neste sábado, dia 09, no espaço Pavan Guru Yoga Integral, na Rua Arthur Bernardes, nº 175, em Apucarana. A nona edição será especial Páscoa, reunindo iguarias típicas da data, além de artesanato e produtos naturais.

continua após publicidade .

De acordo com a curadora do Projeto e da Feira Colabora, Paula de Alcântara, os visitantes irão encontrar produtos de gastronomia, como o capistel, suspiros e bolachas, doces e ovos de Páscoa, pães, bolos e tortas funcionais, cafés artesanais, quadros em madeira pintados à mão, roupas em malha, macramê, crochê, chás e produtos naturais, canecas personalizadas, almofadas e flâmulas com estampas exclusivas.

“Essa edição estará um pouco mais doce, mas continua com uma vasta gama de opções ao reunir mulheres empreendedoras com diferentes propostas e trabalhos artesanais”, comenta Paula, que observa que o convite para as próximas edições fica em aberto. Basta apenas preencher o formulário disponível no link da bio na página do Instagram do @projeto.colabora.

continua após publicidade .

A Feira Colabora acontece neste sábado, das 14h às 19 horas, no Espaço Pavan Guru Yoga Integral (Próximo ao estacionamento do Supermercado Cidade Canção), Rua Arthur Bernardes, nº 175.