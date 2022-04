Da Redação

'Feira Colabora' reúne artesãs neste sábado em Apucarana

A 8ª edição da Feira Colabora acontece neste sábado (19), em Apucarana. O objetivo dessa edição especial em homenagem às mulheres é divulgar o trabalho das empreendedoras. A atividade ocorre no espaço Pavan Guru Yoga Integral, na Rua Arthur Bernardes, nº 175. “A feira é uma maneira de ajudar no processo e desenvolvimento do empreendedorismo colaborativo”, revela Paula de Alcântara, curadora do Projeto e da Feira Colabora.

continua após publicidade .

Quem visitar a feira neste sábado, das 14h às 19 horas, vai encontrar produtos de gastronomia, artesanato em fios, crochê e macramê, quadros em madeira pintados a mão, itens para mesa posta, produtos para o corpo e autocuidado, óleos, sabonetes, chás, garimpos de brechó, quimonos adulto e infantil, canecas e desenhos personalizados.

Para participar da feira como expositora ainda dá tempo. Conforme a organizadora do evento, qualquer empreendedora pode participar. Para isso, basta entrar no perfil do Instagram @projeto.colabora e fazer a inscrição através de um link, que está na descrição do perfil. “As empreendedoras têm até quarta-feira para preencher o formulário”, afirma.

continua após publicidade .

Inspiração

Paula comenta que teve a ideia de organizar a feira por também ser uma empreendedora. “Sei das dificuldades do dia a dia e senti que precisava criar um momento em que as pessoas pudessem levar sua arte e trabalho ao próximo. A Feira Colabora é um local de trocas de conhecimento, afeto e, sobretudo, empatia e valorização da criação”, garante.