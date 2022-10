Feicafé terá Rick e Renner em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Com destaque à dupla sertaneja Rick e Renner, que se apresenta no segundo dia da programação

A Prefeitura de Apucarana e a Associação dos Cafeicultores de Apucarana divulgaram nesta segunda-feira (24/10) detalhes da 16ª Feira do Café (Feicafé), que acontece de 4 a 6 de novembro, no Distrito de Pirapó. O evento, que mescla agenda técnica, direcionada aos produtores rurais, e atrações culturais e de lazer para a população, terá a presença de artistas nacionais, com destaque à dupla sertaneja Rick e Renner, que se apresenta no segundo dia da programação.

A confirmação foi dada pelo prefeito Júnior da Femac durante reunião, no gabinete municipal, com o presidente da Associação dos Cafeicultores, Carlos Bovo, com o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Pirapó (Coocapi), Nilton Fornaciari, com o presidente dos feirantes da Feira do Entardecer, Lincoln Sorpilli, e secretarias envolvidas na organização. “O café é um grão que ainda tem grande relevância em nossa economia. A Feira do Café é um momento onde cultuamos esta importância, que faz parte das origens da cidade, agregando à agenda oportunidades de novos conhecimentos aos cafeicultores e alegria, com atrações culturais e de lazer para a população”, pontuou o prefeito, lembrando que devido à pandemia o evento não pode ser realizado nos últimos dois anos.

A estrutura da festa será montada em área de 4 mil metros quadrados junto à Avenida Cesário Festi, no acesso antigo ao distrito. Além do show de Rick e Renner, no dia 5, a partir das 22 horas, a prefeitura confirmou para o dia de abertura, dia 4, a dupla Marcos Paulo e Marcelo, com “Tributo ao Zé Rico” e, no domingo, dia 6, no período da tarde, shows com Émerson e Zé Henrique e Diogo Cachorrão. “Todos os shows com entrada franca”, reforça o prefeito Júnior da Femac. Durante todos os dias haverá praça de alimentação e shows, no palco alternativo, com artistas regionais.

