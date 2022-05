Fé: Romeiros de Apucarana chegam a Lunardelli

Da Redação

Os fiéis de Apucarana chegaram neste domingo (22) ao Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, depois de caminharem 98 quilômetros.

Os romeiros saíram rumo ao santuário na madrugada de sexta-feira (20) e chegaram no santuário ainda durante a manhã para acompanhar a linda festa feita em honra à Padroeira Santa Rita, a “santa das causas impossíveis”.

No total 58 pessoas de Apucarana e de outras cidades participaram da caminhada com muita fé e com vários motivos para agradecer.