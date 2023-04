Fase municipal dos JEP's é realizada com sucesso em Apucarana

Da Redação

Basquete foi uma das modalidades da fase municipal

Com o encerramento nesta quarta-feira pela manhã (12) do xadrez na fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), Apucarana comemorou o sucesso da competição, que por nove dias reuniu mais de 1.500 pessoas, entre atletas, professores, dirigentes e árbitros, participando do evento em seis praças esportivas da cidade. As disputas definiram os classificados da categoria A (15 a 17 anos) para a fase regional e da categoria B (12 a 14 anos) para a fase final.

Foram disputadas por 21 colégios do município as modalidades de basquetebol, futsal, voleibol, vôlei de praia, atletismo, tênis de mesa e xadrez (masculino e feminino), em competições que aconteceram nos ginásios de esportes do Lagoão e do Colégio São José, nos complexos Áureo Caixote e Estação Cidadania, nas quadras da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e no Centro da Juventude Alex Mazaron.

O prefeito Junior da Femac vibrou com a realização dos JEP's. “A fase municipal mais uma vez superou todas as expectativas com a disputa de grandes jogos, do descobrimento de novas revelações em todas as modalidades e com o evento tendo a presença de bom público. Mais de 10 mil pessoas desde a solenidade de abertura até o final da competição assistiram aos confrontos em mais de uma semana de jogos. Tivemos ginásios lotados nas decisões e com as nossas praças esportivas recebendo elogios por suas estruturas, entre elas o Complexo Estação Cidadania que sediou o voleibol”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor Vladimir Barbosa da Silva, chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), elogiou a disputa. “A fase municipal dos Jogos Escolares foi um sucesso, com uma belíssima competição e mostrando bons talentos. Parabéns a todos os colégios, aos diretores e aos professores de educação física pelo empenho e dedicação e, principalmente aos nossos atletas que deram um show”, comenta o professor Barbosa, que agradeceu o apoio do prefeito Junior da Femac, do vice-prefeito Paulo Vital e toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes.

O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, ficou satisfeito com a competição. “Fechamos com chave de ouro mais uma edição dos Jogos Escolares do Paraná em Apucarana, classificando os melhores alunos para as fases decisivas em sete modalidades e confiantes que faremos uma ótima competição na fase final B dos JEP´s que está marcada para o mês de agosto em nosso município”, diz o professor Grillo.

O professor Alysson Namba, do Colégio São José, disse que essa fase municipal ficou marcada em sua vida. “Tive uma conquista pessoal muito importante, pois consegui medalhas de ouro em todas as categorias no masculino e feminino A e B no voleibol e no vôlei de praia. Agradeço aos atletas, aos pais, ao colégio e ao trabalho que vem sendo construído ao longo dos anos. Agora é seguir trabalhando para as próximas etapas tentando fazer o máximo para mostrar um voleibol e um vôlei de praia de qualidade e conquistar as melhores colocações nas futuras competições”, frisa o professor Namba.

Os campeões das modalidades coletivas na categoria A carimbaram o passaporte para a fase regional que acontecerá de 5 a 10 de maio em Borrazópolis. Já os times melhores colocados na categoria B se credenciaram a disputar da fase final de 4 a 12 de agosto em Apucarana.

