Fase municipal dos JEP´s conhece os primeiros campeões

A equipe masculina “A” de handebol do Colégio São José conquistou, nesta terça-feira (26), no Complexo Esportivo Áureo Caixote, em Apucarana, o título na fase municipal dos 68º Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), ao derrotar o Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo pelo placar de 15 a 6.



Com o triunfo, o Colégio São José carimbou o passaporte para a fase regional dos JEP´s que ocorrerá de 26 a 31 de maio nos municípios de Marumbi e Kaloré.

Na segunda-feira (25), também no “Áureo Caixote”, o São José havia vencido o Colégio Estadual Padre José de Anchieta por 19 a 3.

Foram campeões nesta terça-feira (26) pelo “São José” os alunos/atletas Bruno, Cauã, Gabriel, João Guilherme, Luiz Ricardo, Marcos Paulo, Victor e Yan. Técnico: Alessandro Ferreira. O Colégio Izidoro Luiz Cerávolo contou com Carlos, Gabriel Silva, Guilherme, Herick, João Felipe, João Victor, José Matheus, Leonardo, Nathan e Vinícius.

Nesta quarta-feira (27), às 9h30, no “Áureo Caixote”, no fechamento do handebol masculino “A”, duelam Cerávolo e Padre José de Anchieta, definindo o vice-campeão da modalidade.

Outro campeão nesta terça-feira (26), na fase municipal dos JEP´s, foi o time feminino “B” de basquetebol do Colégio Platão que derrotou o Colégio São José por 9 a 2, em duelo realizado no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José. O Platão também garantiu presença na fase regional da competição.

No basquetebol, mas pelo naipe masculino “A”, o Mater Dei perdeu do Platão por 74 a 11 e o São José venceu o Cerávolo por 37 a 29.

O Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) e o Complexo Esportivo Estação Cidadania sediaram nesta terça (26) a terceira rodada da modalidade de futsal (masculino e feminino).

Os resultados no Lagoão foram os seguintes: Mater Dei 7 x 1 Coronel Luiz (F-B), Mater Dei 2 x 0 Coronel Luiz (M-A), Carlos Massaretto 2 x 5 Platão (M-A), Mater Dei 4 x 2 Cerávolo (M-B), Heitor Furtado 3 x 7 Glorinha (M-A) e Padre José Canale 1 x 1 São Bartolomeu (M-A).

Complexo Esportivo Estação Cidadania: São José 2 x 4 Cerávolo (M-A), Osmar Guaracy Freire 3 x 9 Polivalente (M-A), Polivalente 6 x 0 Glorinha (F-A), Tadashi Enomoto 4 x 5 Padre José Canale (M-B), São José 4 x 0 Três Reis (F-A), São José 0 x 1 Platão (M-B) e Nilo Cairo 1 x 1 Três Reis (M-A).

A segunda rodada do voleibol foi realizada no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio. Pelo naipe feminino “A” aconteceram duas partidas, com o Glorinha vencendo o Polivalente por 2 sets a 0 e o Vale do Saber batendo o Colégio Três Reis por 2 sets a 1. No masculino “A”, o São José ganhou do Polivalente por 2 sets a 0. No feminino “B” os marcadores foram estes: Três Reis 2 x 1 Glorinha e São José 2 x 0 Mater Dei.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.





Programação do dia 27/04 (quarta-feira)

Basquetebol

Colégio São José

13h30 – Mater Dei x Cerávolo (M-A)

14h30 – Platão x São José (M-A)

Futsal

Lagoão

08h00 – Coronel Luiz x São José (F-B)

09h00 – Três Reis x Nilo Cairo (F-A)

10h00 – Glorinha x Mater Dei (F-A)

11h00 – Cerávolo x Glorinha (M-B)

14h00 – Platão x Polivalente (M-B)

Estação Cidadania

08h00 – Padre José Canale x Evolução (M-B)

09h00 – Cerávolo x São Bartolomeu (M-A)

10h00 – Platão x São José (M-A)

11h00 – Três Reis x Polivalente (M-A)

14h00 – Mater Dei x Nilo Cairo (M-A)

Handebol

Complexo Esportivo Áureo Caixote

09h30 – Cerávolo x Padre José de Anchieta (M-A)

Voleibol

Colégio São José

08h00 –São José x Glorinha (F-B)

09h00 – Mater Dei x Três Reis (F-B)

10h00 – São José x Glorinha (M-A)

11h00 – Polivalente x Três Reis (F-A)

12h00 – Vale do Saber x São José (F-A)





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.