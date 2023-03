Fase municipal dos JEP's começa dia 30 de março com 21 colégios

Da Redação

Congresso técnico foi realizado nessa segunda-feira à tarde (20)

Em congresso técnico realizado nessa segunda-feira à tarde (20), no Centro da Juventude Alex Mazaron, foi definida que a fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), em Apucarana, terá a presença de 21 colégios da rede pública e particular do município. São 1.561 alunos inscritos com o evento sendo desenvolvido de 30 de março a 6 de abril em oito modalidades (masculino e feminino).

Participaram do congresso o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva, a assistente técnica do NRE, Patrícia Marchi, o professor Alécio Colombo, técnico pedagógico de educação física do NRE, a pedagoga Élida Fenato, que representou a professora Marli Fernandes, diretora-presidente da Autarquia Municipal de Educação (AME), e o coordenador técnico da fase municipal dos JEP´s, Matheus Eduardo da Silva Ferreira.

Segundo o professor Grillo, que representou o prefeito Junior da Femac, a fase municipal acontecerá pelas categorias “A” (15 a 17 anos) e “B” (12 a 14 anos), com disputas de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, com atletismo, tênis de mesa e xadrez ocorrendo somente na categoria B. “Os campeões das modalidades coletivas na categoria “A” em Apucarana, garantem vagas na fase regional que ocorrerá de 4 a 12 de maio em Borrazópolis. Já os primeiros colocados da categoria “B” avançam diretamente para a fase final que será realizada de 4 a 12 de agosto também em Apucarana”, destaca o professor Grillo.

O chefe do NRE, professor Vladimir, mostrou satisfação com a disputa. “É uma honra poder estar participando do lançamento dos Jogos Escolares, com Apucarana sendo a maior cidade do nosso Núcleo Regional de Educação e com o maior número de colégios inscritos. Após a pandemia da covid-19, voltamos com força total em 2022, tivemos alguns dos nossos atletas disputando competições a nível nacional e nesse ano a expectativa é muito boa”, frisa Barbosa.

O professor Alécio disse que tudo já está preparado para a fase municipal dos JEP´s. “Em Apucarana nós temos a participação muito grande dos estabelecimentos de ensino. Estamos felizes e agradecemos o empenho dos diretores e dos professores pelo apoio nessa competição que movimenta toda a comunidade escolar”, disse o professor Alécio.

Se inscreveram nesse ano os colégios Agrícola Manoel Ribas, Alberto Santos Dumont, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, Padre José Canale, Carlos Massaretto, Tadashi Enomoto, Evolução, Godomá de Oliveira, Mater Dei, Nilo Cairo, Nossa Senhora da Glória, Osmar Guaracy Freire, Padre José de Anchieta, Platão, Polivalente, Izidoro Luiz Cerávolo, São Bartolomeu, São José, Sesi e Vale do Saber.

A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, e do Núcleo Regional de Educação (NRE).

