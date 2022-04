Da Redação

Fase municipal dos 68º Jogos Escolares do Paraná terá 19 colégios

A fase municipal da 68ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), em Apucarana, terá nesse ano a participação de 19 estabelecimentos de ensino da rede pública e particular do município. A definição aconteceu nesta quinta-feira (07/04), durante o congresso técnico realizado no Centro da Juventude Alex Mazaron (Ceja), com a competição reunindo 994 atletas/alunos e sendo disputada de 20 a 29 de abril.

Estiveram presentes no congresso o Secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, que representou o prefeito Junior da Femac, o superintendente da pasta, Tom Barros, a vereadora Jossuela Pirelli, a Secretária Municipal de Educação, professora Marli Regina Fernandes da Silva, o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva, a assistente técnica do NRE, Patrícia Marchi, e os professores de educação física dos estabelecimentos de ensino inscritos na competição.

O professor Grillo vê com satisfação o retorno dos JEP s. “Infelizmente nos dois últimos anos não tivemos a realização da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná, mas agora na retomada do esporte no pós-pandemia os alunos estão de volta as competições. Será muito bom ver os estudantes movimentando os ginásios de esportes e as quadras de areia do município”.

A vereadora Jossuela comemora a volta da competição. “É um momento muito importante a realização dos JEP s para o esporte e a educação de Apucarana. Devagarinho o esporte está voltando e já iniciar com a fase municipal mostra que a cidade está pronta, está segura para que aconteça os jogos. São mil atletas nas quadras esportivas fazendo a fase municipal como preparação para outras etapas, agradecendo os professores de educação física e a direção dos colégios que dão oportunidades aos alunos”, destaca a vereadora Jossuela.

A Secretária Municipal de Educação, Marli Fernandes, também prestigiou o congresso. “É extramente importante a volta da competição. Ficamos dois anos sem ter nenhuma atividade presencial, principalmente os jogos que agregam um número grande de pessoas e com certeza todos já sentiram falta deste momento, dessa integração e sobretudo os Jogos Escolares que é uma atividade de equipe, de cooperação em que o aluno se sente bem. Fiquei feliz de participar do congresso técnico, entendendo a importância desse momento, da atividade física e do trabalho em equipe”, conclui a professora Marli.

O chefe do NRE, professor Vladimir, está feliz com o retorno dos JEP´s. “Depois de dois anos da pandemia da covid-10 estamos retomando os jogos com grande alegria. A Prefeitura de Apucarana sempre na frente dos eventos, com os jogos aqui sendo exemplos para todo o Paraná e com o prefeito (Junior da Femac) sempre nos atendendo bem”, frisa o chefe do NRE.

Os JEP´s serão disputados nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia nas categorias “A” (nascidos de 01/01/2005 à 31/12/2007) e “B” (nascidos de 01/01/2008 à 31/12/2010) pelos naipes masculino e feminino. Os campeões de cada modalidade carimbam o passaporte para a fase regional que ocorrerá de 26 a 31 de maio nas cidades de Marumbi e Kaloré.

Se inscreveram alunos/atletas dos colégios Antônio dos Três Reis de Oliveira, Carlos Massareto, Heitor Furtado, Izidoro Luiz Cerávolo, Padre José Canale, Padre José de Anchieta, Coronel Luiz José dos Santos, Agrícola Manoel Ribas, Nilo Cairo, Osmar Guaracy Freire, Polivalente Carlos Domigues Silva, São Bartolomeu, Tadashi Enomoto, Vale do Saber, Evolução, Platão, Mater Dei, São José e Nossa Senhora da Glória.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.