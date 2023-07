Fase municipal do Bom de Bola inicia com a marcação de 35 gols

Com a disputa de dez partidas e a marcação de 35 gols, teve início nessa terça-feira (25/07) no estádio do Serviço Social da Indústria (SESI) e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Apucarana, a fase municipal do Bom de Bola dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). A competição, que é realizada nas categorias masculina e feminina A e B, conta com a presença de 26 times de 13 estabelecimentos de ensino do município.

Na rodada de abertura foram disputados quatro confrontos na categoria masculina A, quatro na masculina B, uma partida na feminina A e uma na feminina B.

Pela categoria feminina A, o Colégio Mater Dei venceu o Colégio Santos Dumont pelo placar de 3 a 1, enquanto na feminino B, o Mater Dei derrotou o Colégio São José por 1 a 0.

Na categoria masculina B, o Colégio Platão bateu o Colégio Polivalente por 8 a 1, o Mater Dei ganhou do Colégio Padre José Canale por 1 a 0, o São José venceu o Colégio Tadashi Enomoto por 1 a 0 e a Escola Francisco Antônio de Souza derrotou o Colégio Evolução por 5 a 0.

Os resultados da categoria masculina A foram os seguintes: São José 1 x 0 Colégio Carlos Massaretto, Colégio Padre José Canale 3 x 1 Colégio Padre José de Anchieta, Colégio Nilo Cairo 5 x 1 Colégio Heitor de Alencar Furtado e Platão 3 x 0 Tadashi Enomoto.

“Com o incentivo do prefeito Junior da Femac, iniciamos mais uma disputa escolar em Apucarana, com muitos jogos e muitos gols, com a competição tendo sequência até a próxima sexta-feira à tarde no estádio do SESI. Os campeões de cada categoria garantem vagas para a fase regional que será realizada de 7 a 10 de setembro em Marilândia do Sul”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

A competição de futebol é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE).

Jogos da 2ª rodada - nesta quarta-feira (26/07)

Estádio do Sesi

08h00 – Mater Dei x São José (F-A)

08h50 – São José x Santos Dumont (F-B)

09h40 – São José x Santos Dumont (M-A)

10h30 – São José x Padre José de Anchieta (M-B)

11h20 – Polivalente x Padre José Canale (M-B)

Campo da UTFPR

08h00 – Platão x Padre José de Anchieta (M-A)

08h50 – Tadashi Enomoto x Padre José Canale (M-A)

09h40 – Evolução x Santos Dumont (M-B)

10h30 – Heitor Furtado x Mater Dei (M-A)

11h20 – Platão x Mater Dei (M-B)

