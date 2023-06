Fase municipal do 'Bom de Bola' em Apucarana terá 26 equipes

Congresso aconteceu no auditório do Centro da Juventude Alex Mazaron

Competição que é realizada anualmente em Apucarana, a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), Bom de Bola, terá a presença nesse ano de 26 equipes de 13 estabelecimentos de ensino da rede pública e particular. A definição de inscritos na disputa aconteceu durante congresso técnico realizado nessa quinta-feira à tarde (29/06), no auditório do Centro da Juventude Alex Mazaron.

continua após publicidade

A competição, que será disputada de 25 a 28 de julho, reunirá mais de 500 atletas, com as partidas acontecendo no estádio do Serviço Social da Indústria (SESI) e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

-LEIA MAIS: Apucarana define os locais dos Jogos Universitários do Paraná; confira

continua após publicidade

Estiveram presentes no evento o secretário municipal de Esportes de Apucarana, Tom Barros, que representou o prefeito Junior da Femac, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da pasta; o técnico pedagógico do Núcleo Regional de Educação (NRE), Alécio Colombo, os coordenadores da competição e os professores de educação física dos colégios inscritos na disputa local.

De acordo com Tom, os campeões de cada categoria em Apucarana se classificam para a fase regional, que será disputada de 7 a 10 de setembro em Marilândia do Sul. “É mais uma competição importante que realizamos no município, valorizando os jovens alunos dos nossos colégios. Dessa disputa surgem novos talentos no futebol e que depois representam Apucarana em outras competições oficiais do Estado”, destaca o professor Tom.

“A competição dos Jogos Escolares é o berço do esporte brasileiro, o Paraná tem grande destaque no país e Apucarana tem sempre feito uma bonita festa com muitos inscritos, esperando que a fase municipal do Bom de Bola seja realizada com sucesso”, frisa Alécio Colombo, que representou o professor Vladimir Barbosa da Silva, chefe do NRE.

continua após publicidade

Nessa edição do Bom de Bola competirão alunos dos colégios Alberto Santos Dumont, Heitor de Alencar Furtado, Padre José Canale, Carlos Massaretto, Tadashi Enomoto, Nilo Cairo, Padre José de Anchieta, Polivalente, Francisco Antônio de Souza, Evolução, Mater Dei, Platão e São José.

Se inscreveram na fase municipal três equipes no feminino A, três no feminino B, dez no masculino A e dez no masculino B, com a tabela de jogos sendo divulgada nos próximos dias.

A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE).

Siga o TNOnline no Google News