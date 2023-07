Fase municipal do Bom de Bola começa na próxima terça em Apucarana

Com a realização de dez jogos, sendo cinco no estádio do Sesi e cinco no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), começa na próxima terça-feira (25/7), a partir das 8 horas, a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), Bom de Bola. A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE).

De acordo com o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, a competição terá a presença de 26 equipes. “Vão participar três times no feminino A, três no feminino B, dez no masculino A e dez no masculino B, com a disputa prosseguindo até o dia 28 de julho, reunindo atletas de 13 colégios do município e contando com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca Tom Barros.

Nessa edição da fase municipal do Bom de Bola competirão alunos dos colégios Alberto Santos Dumont, Heitor Cavalcanti de Alencar Furtado, Padre José Canale, Carlos Massaretto, Tadashi Enomoto, Nilo Cairo, Padre José de Anchieta, Polivalente, Francisco Antônio de Souza, Evolução, Mater Dei, Platão e São José.

Os campeões de cada categoria garantem classificação para a fase regional que ocorrerá de 7 a 10 de setembro no município de Marilândia do Sul.

Na competição do ano passado, o Colégio São José foi campeão das categorias feminina e masculina A e o Colégio Mater Dei conquistou os títulos das categorias feminina e masculina B.

RODADA DE ABERTURA

Os jogos da primeira rodada na próxima terça-feira são os seguintes:

Estádio do Sesi

8 horas, Colégio Santos Dumont x Colégio Mater Dei (F-A)

8h50, Colégio Carlos Massaretto x Colégio São José (M-A)

9h40, Colégio Tadashi Enomoto x Colégio São José (M-B)

10h30, Colégio Padre José Canale x Colégio Padre José de Anchieta (M-A)

11h20, Escola Francisco Antônio de Souza x Colégio Evolução (M-B)

Campo da UTFPR

8 horas, Colégio Nilo Cairo x Colégio Heitor Furtado (M-A)

8h50, Colégio Padre José Canale x Colégio Mater Dei (M-B)

9h40, Colégio Mater Dei x Colégio São José (F-B)

10h30, Colégio Platão x Colégio Polivalente (M-B)

11h20, Colégio Platão x Colégio Tadashi Enomoto (M-A).

