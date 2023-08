Fase final dos Jogos Escolares inicia nesta sexta-feira em Apucarana

Apucarana realizará de 4 a 12 de agosto, a fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), competição que tem a presença de alunos/atletas de 12 a 14 anos, reunindo 6.413 participantes, representando 718 colégios de 194 municípios do Estado. A solenidade de abertura ocorrerá nesta sexta-feira (04/08), a partir das 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão).

O cerimonial promete ser um espetáculo de luzes coloridas, com animação do DJ André Olly, com mega robôs de LED e apresentações de danças e de ginástica rítmica. Também como atrações o evento terá a participação do jogador apucaranense Rafael Hidalgo Lobato, ex-Seleção Brasileira de handebol e do atleta de vôlei de praia Emanuel Fernando Scheffer Rego, campeão olímpico e mundial pelo Brasil.

“Está tudo preparado e com Apucarana mais uma vez sediando esse grande evento, que são os Jogos Escolares do Paraná em sua fase final. Teremos uma semana intensa de muitas disputas, com o nosso município sendo o centro das atenções no Estado, movimentando os jovens atletas em diversas modalidades. Convido toda a população para participar dessa belíssima festa do esporte”, destaca o prefeito Junior da Femac.

“A fase final dos Jeps é de alto nível, pois reúne a nata estudantil do esporte paranaense, contando com todos os destaques e os campeões das fases anteriores e sendo seletiva para a participação nos Jogos Escolares Brasileiros, que ocorrerão entre 31 de outubro e 15 de novembro, em local ainda a ser definido”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

A coordenadora geral dos Jeps, Márcia Tomadon, está satisfeita com o total de inscrições. No taekwondo, por exemplo, são mais de 400 atletas inscritos. “Isso mostra a confiança que os professores do Paraná têm nas ações do governo estadual. Apucarana está muito bem preparada, com locais de competição em boas condições para receber o evento, e acredito que teremos uma competição de altíssimo nível”, afirma Márcia.

Durante nove dias, a competição será disputada nas modalidades de atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, futsal ACD, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, golf 7 e xadrez.

Neste sábado (05/08) iniciam as competições de atletismo, ciclismo, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

A 69ª edição dos Jeps é realizada pela Prefeitura de Apucarana e Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Educação e Esporte.

DIAS, MODALIDADES E LOCAIS DOS JEPS

05 a 08/08 – atletismo – Complexo Esportivo Lagoão

05 a 07/08 – ciclismo – Avenida Pinho Araucária (05), Praça Rui Barbosa (06) e Parque do Lago Jaboti (07)

05 e 06/08 – ginástica rítmica – Colégio Glorinha

05 a 10/08 – handebol – Complexo Áureo Caixote e Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira

05 e 06/08 – judô – Ginásio de Esportes do Lagoão

05/08 – karatê – Colégio Santos Dumont

05 e 06/08 – natação – Complexo Esportivo Lagoão

05 e 06/08 – tênis de mesa – Colégio Canadá

05 a 10/08 – voleibol – colégios Mater Dei, Nilo Cairo e São José

05 a 07/08 – vôlei de praia – AABB

05 a 08/08 – xadrez – Centro do Idoso

07 a 12/08 – basquetebol – Sesi e Colégio São José

07 a 11/08 – futsal ACD – Estação Cidadania e Ginásio do Lagoão

07 a 12/08 – futsal – Estação Cidadania e Ginásio do Lagoão

09 a 12/08 – badminton – Colégio Canadá

10 e 11/08 – tênis – Country Club

10/08 – golf 7 – APAE

11 e 12/08 – taekwondo – Colégio Santos Dumont

