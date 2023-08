Fase final dos Jeps será aberta neste sábado em onze modalidades

Com a disputa de onze modalidades, começa neste sábado (05/08), a partir das 8h30, em várias praças esportivas de Apucarana, a fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), competição que prossegue até o dia 12 deste mês. O evento, que é realizado pela Prefeitura de Apucarana e Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Educação e Esportes, tem a presença de alunos/atletas de 12 a 14 anos, reunindo 6.413 participantes, representando 718 colégios de 194 municípios.

Neste sábado serão disputadas as modalidades de tênis de mesa, xadrez, voleibol e vôlei de praia iniciando às 8h30; judô, ginástica rítmica, handebol e karatê, a partir das 9 horas; a natação às 9h10; com o atletismo e o ciclismo acontecendo às 14h30.

Nessas disputas, Apucarana terá representantes dos colégios Evolução, Mater Dei, Nossa Senhora da Glória, Canadá, São José, Alberto Santos Dumont, Padre José Canale, Nilo Cairo, Polivalente, Izidoro Luiz Cerávolo, Tadashi Enomoto e Godoma de Oliveira.

“O atletismo é a modalidade que tem mais apucaranenses inscritos na fase final dos 69º Jeps, com 44 atletas”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral da modalidade da Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana. Ele disse que o município tem chances de conseguir bons resultados nas provas de 80m, 150m, 800m, 2.000m, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo nas categorias masculina e feminina.

As equipes da cidade anfitriã farão as suas estreias neste sábado no vôlei de praia e no handebol. Pelo handebol masculino, às 16h30, no Complexo Esportivo Áureo Caixote, o Colégio São José joga contra o Colégio Dom Bosco, de Mariluz.

No vôlei de praia masculino, às 15 horas, na AABB, o São José enfrenta o Colégio Eugênio Almeida, de São Mateus do Sul. Às 16h30, no mesmo local pela categoria feminina, o São José encara o Colégio Darlei Adad, de Campo Largo.

As modalidades de basquetebol e futsal começam nesta segunda-feira; o badminton vai iniciar na próxima quarta-feira; o tênis e o golf 7 na quinta e o taekwondo na sexta-feira (11/08).

OUTRAS ESTREIAS DE APUCARANA

Basquetebol, dia 7 de agosto, no ginásio do Sesi: 14h45, Canadá x Alfa/Campo Mourão (f); dia 8 de agosto, no ginásio do Colégio São José: 10h30, Canadá x Positivo Master/Ponta Grossa (m).

Futsal, dia 8 de agosto, no ginásio de esportes do Lagoão: 15h30, São José x Nossa Senhora das Graças/Itaperuçu (f); 16h30, São José x Bom Jesus/Bom Jesus do Sul (m).

Handebol, dia 6 de agosto, no Complexo Esportivo Áureo Caixote: 15h30, São José x Imperatriz Dona Leopoldina/Guarapuava (f).

Voleibol, dia 6 de agosto, no ginásio do Colégio Mater Dei: 14h30, Nossa Senhora da Glória x Santa Bárbara/Bituruna (m); no ginásio do Colégio São José: 15h30, São José x Emílio de Menezes/Arapongas (f).

Modalidades que iniciam neste sábado (05/08)

8h30, tênis de mesa no ginásio do Colégio Canadá

8h30, xadrez, no Centro do Idoso

8h30, voleibol, ginásios do Mater Dei e do São José

8h30, vôlei de praia, quadras 1 e 2 da AABB

9h00, judô, Ginásio de Esportes do Lagoão

9h00, ginástica rítmica, Colégio Nossa Senhora da Glória

9h00, handebol, Complexo Áureo Caixote e Colégio Antônio dos Três Reis de Oliveira

9h00, karatê, Ginásio do Colégio Santos Dumont

9h10, natação, no Complexo Esportivo Lagoão

14h30, atletismo, no Complexo Esportivo Lagoão

14h30, ciclismo, na Avenida Pinho Araucária no bairro da Sociedade Rural

