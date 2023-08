Fase final dos JEP's chega ao fim em Apucarana; confira os campeões

Depois de nove dias de competições em várias praças esportivas de Apucarana, terminou nesse sábado (12/04), a fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). O evento, que foi realizado pela Prefeitura de Apucarana e Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Educação e Esportes, teve a presença de alunos de 12 a 14 anos, reunindo 6.413 participantes, representando 718 colégios de 194 cidades.



Nesse sábado foram conhecidos os campeões das modalidades de badminton, golf 7, taekwondo, basquetebol e futsal (masculino e feminino). O Colégio Dario Vellozo, de Toledo, foi campeão do badminton pelas duas categorias. A competição, com quatro dias de duração, aconteceu no ginásio de esportes do Colégio Canadá.

O golf 7 foi desenvolvido na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A Escola Tomaz Edison de Andrade, de Curitiba, ficou em primeiro lugar no feminino e a Escola Joana Valache, de Quatro Barras, obteve a primeira colocação no masculino.

O Colégio Padre Henrique Vicenzi, de Vitorino, conquistou o título nas categorias feminina e masculina do taekwondo, modalidade que ocorreu no ginásio de esportes do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont.

As finais do basquetebol foram disputadas no Ginásio Padre Mário Tésio do Colégio São José. Na disputa do título feminino, o Colégio Alfa (Campo Mourão) foi campeão ao vencer o Colégio Castrolanda (Castro) por 28 a

27. No masculino, o Colégio Bertoni (Foz do Iguaçu) ficou na primeira posição ao derrotar o Colégio Marista (Londrina) por 47 a 27.

A modalidade de futsal no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), fechou a fase final dos Jeps. Na decisão feminina, o Colégio Atílio Fontana (Toledo) subiu no lugar mais alto do pódio ao golear o Colégio Petrônio Portela (São Jorge do Patrocínio) por 5 a 1. Já na categoria masculina, o Colégio Visconde de Guarapuava (Guarapuava) foi campeão ao bater o Colégio Marista (Cascavel) pelo placar de 3 a 0.

A equipe do Colégio São José (Apucarana) terminou em quarto lugar no futsal masculino, com o Colégio Antônio Lacerda Braga (Goioerê) ficando na terceira colocação.

Nessa sexta-feira (11/08), no Lagoão, foi encerrado o futsal ACD (masculino). A Escola Maria de Nazaré (Jacarezinho) conquistou a medalha de ouro, a Escola São Lucas (Quatiguá) faturou a prata e a Escola Sinhara Viana (Palmas) conseguiu o bronze.

Os vencedores na fase final dos Jeps garantiram uma vaga para representar o Paraná nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs) marcados para o mês de novembro, em Brasília.

