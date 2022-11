Fase final dos JAP's começa no fim de semana em Apucarana

Da Redação

A abertura será no sábado (05), às 19h30, no Complexo Esportivo Lagoão

A fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAP's) começa no próximo fim de semana, em Apucarana. A etapa receberá 70 municípios, com delegações que somam 2.250 participantes, entre atletas, dirigentes, arbitragem, comissões executivas municipais e estaduais, além da equipe de apoio. A abertura será no sábado (05), às 19h30, no Complexo Esportivo José Antônio Basso – o Ginásio do Lagoão.

A competição vai até domingo (06) com 10 modalidades em disputa: badminton, basquete, ciclismo, futebol sete, futsal, handebol, natação, rugby, vôlei de praia e voleibol.

O diretor de Esportes da Superintendência Geral do Esporte, Cristiano Barros d'El Rei, falou sobre a continuidade dos Jogos Abertos do Paraná. “As expectativas são muito boas pelo volume de atletas envolvidos e pela qualificação destes, com a participação de atletas de renome internacional”, afirma.

A fase regional dos JAP's foi disputada em julho e contou 12,2 mil participantes, de 806 equipes, representando 264 municípios. As disputas ocorreram em 12 cidades-sede: Guaratuba, Prudentópolis, Cornélio Procópio, Arapongas, Terra Rica, Umuarama, Ivatuba, Planalto, Palmas, Laranjeiras do Sul, Toledo, Borrazópolis. A macrorregional aconteceu no início de setembro em quatro municípios: Irati, Jandaia do Sul, Floraí e Marechal Cândido Rondon. Ao todo foram 2.835 pessoas de 104 cidades participando da competição.

O Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA), no município de Cascavel, recebeu no último final de semana a etapa estadual de atletismo dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS). Ela reuniu mais de 250 atletas, representando as delegações dos 15 municípios presentes.

Próximas fases

As próximas etapas da final dos JAP's ocorrem entre os dias 11 e 13 deste mês, com a modalidade de ginástica rítmica, e nos dias 25 a 27, com nove modalidades, também em Apucarana.

Confira a programação completa no site oficial dos Jogos Abertos do Paraná. Os JAPS são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Apucarana.

