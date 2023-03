Farmácia no centro de Apucarana é alvo de assalto

Da Redação

A PM foi chamada por volta das 21h20

Uma farmácia, localizada no centro de Apucarana, foi alvo de assalto. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 21h20 desta sexta-feira (24).

Conforme a polícia, um homem entrou no estabelecimento, fez menção de estar armado, ameças, e roubou do caixa R$ 108. Depois, saiu correndo.

A PM realizou buscas, porém, o ladrão não foi encontrado. A polícia verifica a existência de imagens de segurança que ajudem na identificação do criminoso.

Outro assalto:

Ladrão atira e casal é rendido em sítio de Apucarana

Mais um roubo em propriedade rural foi registrado em Apucarana, norte do Paraná. Um casal, proprietário de um sítio localizado às margens da BR-376 na região do Distrito do Pirapó foi rendido e um dos ladrões chegou a atirar. Os criminosos ficaram aproximadamente duas horas na residência, ameaçaram as vítimas e fugiram com uma F1000, que já foi encontrada, e com vários objetos. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da madrugada desta quinta-feira (23).

As vítimas contaram que três bandidos arrombaram a porta que dá acesso à cozinha, um deles estava armado com revólver, e rendeu o casal. Um quarto bandido que estava do lado de fera deu um tiro pro alto para ameaçar os moradores. O casal não ficou ferido.

